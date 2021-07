De UEFA heeft Christian Eriksen en zijn vrouw uitgenodigd om zondag de finale van het EK bij te wonen. Ook de medici die de Deense middenvelder op het veld bijstonden mogen als speciale gast naar Wembley.

Het is niet bekend of de 29-jarige Eriksen ook ingaat op de uitnodiging van de UEFA. Tot dusver heeft alleen een van de artsen, Peder Ersgaard, gereageerd. Hij is vereerd door de geste van de Europese voetbalbond.

"Ik ben zo opgewonden als een kind op Kerstavond", zegt Ersgaard tegen het Deense tijdschrift Fagbladet FOA. "Ik ben heel erg trots op de manier waarop ik hulp heb kunnen bieden, maar dat geldt voor het hele team. Het was geen eenmansactie."

Eriksen kreeg in de openingswedstrijd van Denemarken tegen Finland een hartstilstand. De middenvelder moest op het veld gereanimeerd worden en was door adequate hulp relatief snel weer bij kennis, maar moest voor onderzoek nog enige tijd in het ziekenhuis blijven.

Nadat er met succes een implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) bij Eriksen was aangebracht om eventuele nieuwe hartproblemen te voorkomen, mocht de oud-Ajacied het ziekenhuis op vrijdag 19 juni verlaten. Sindsdien is hij thuis.

Mocht Eriksen ingaan op de uitnodiging van de UEFA, dan is de kans aanwezig dat hij zondag op Wembley zijn eigen ploeg kan aanschouwen. Denemarken speelt woensdag in de halve finales tegen Engeland. Italië en Spanje strijden dinsdagavond om een plek in de eindstrijd.