Denemarken staat woensdagavond voor het eerst sinds de Europese titel van 1992 in de halve finale van een groot toernooi. Drie weken na het incident met Christian Eriksen vormt Engeland de laatste horde richting de EK-finale voor de ploeg die populairder is dan ooit. "De sfeer is vrij extreem."

Nog maar drie weken geleden was voetbal wel het laatste waar in Denemarken aan werd gedacht. Alle gedachten waren bij de gezondheid van Eriksen, die in de eerste groepswedstrijd tegen Finland een hartstilstand kreeg.

Volgens Klaus Egelund, journalist bij het Deense Ekstra Bladet, is de situatie rondom Eriksen nu het geheim achter het huidige succes én de heldenstatus die de ploeg momenteel in eigen land heeft.

"Ik denk dat het feest nu groter is dan in 1992, toen Denemarken Europees kampioen werd. Het komt door de coronabeperkingen die nu eindelijk zijn opgeheven, maar ook het incident met Eriksen heeft zeker een rol gespeeld. De sfeer is vrij extreem", vertelt hij.

"Het elftal van 1992 is mythisch in Denemarken, maar is onderdeel van een generatie die zich niet kwalificeerde voor een aantal grote toernooien. Op basis van kwaliteit en ook populariteit is het huidige elftal het team uit 1992 al voorbij."

Uitzinnige Deense fans in Bakoe na de zege op Tsjechië in de kwartfinales. Uitzinnige Deense fans in Bakoe na de zege op Tsjechië in de kwartfinales. Foto: Getty Images

'Het draait nu om vriendschap'

Het Deense elftal heeft de bevolking volgens Egelund geïnspireerd. "De ploeg heeft ervoor gezorgd dat mensen realiseren dat er ook dingen zijn die ons samenbrengen. Het draait om vriendschap, naar elkaar omkijken. Daar zijn mensen zich weer van bewust", aldus de journalist.

Egelund ziet die sfeer ook terug bij de voetballers zelf. "De teamspirit is enorm gestegen", vertelt hij. "Niemand durft meer te klagen over een gebrek aan speeltijd. Ze spelen nu voor iets groters, voor hun vriend.'

Een andere factor voor het succes is bondscoach Kasper Hjulmand, die het in 2020 overnam van de opgestapte Age Hareide. Volgens oud-Ajacied Ole Tobiasen, die zesvoudig Deens international is en komend seizoen als assistent-coach bij sc Heerenveen werkt, heeft Hjulmand met succes verder gebouwd aan de ploeg.

"Er stond al een echt goed en hecht team toen Hjulmand kwam. Hij heeft er een eigen draai aan gegeven en dat heeft goed uitgepakt. Het is een heel goede en sociale trainer met een eigen visie. Hij wil voetballen. Het is mooi dat hij de ploeg nog verder heeft kunnen ontwikkelen."

Bondscoach Kasper Hjulmand viert de plaatsing voor de halve finales na de zege op Tsjechië. Bondscoach Kasper Hjulmand viert de plaatsing voor de halve finales na de zege op Tsjechië. Foto: Getty Images

'Het toernooi is al geslaagd'

Voor de halve finale tegen Engeland zijn de Denen niet de favoriet. Toch is er in Denemarken volgens Tobiasen zeker vertrouwen in een goede afloop. "Het toernooi is al geslaagd, want de Denen hoopten vooral de poulefase door te komen", vertelt hij. "Maar nu willen ze meer."

Egelund beaamt dat. "Waarschijnlijk is dit het einde voor Denemarken, maar waarom zou je er niet in geloven? Negen maanden geleden wonnen we nog op Wembley van Engeland in de Nations League (0-1, red.)", zegt de journalist.

"Het zou stom zijn om er niet in te geloven. Het wordt wel een moeilijke opdracht, ook omdat we voor 60.000 Engelsen spelen. Onze spelers hebben achttien maanden niet voor vijandig publiek gespeeld."

Engeland en Denemarken trappen woensdag om 21.00 uur af op Wembley in Londen. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.