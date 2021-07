Woensdagavond kan een historische avond worden voor zowel Engeland als Denemarken. De Engelsen kunnen zich in de halve finale op Wembley voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor de eindstrijd van het EK, terwijl voor de Denen de eerste eindstrijd lonkt sinds de de verrassende titel in 1992. Tegenstander wordt Italië.

21.00 uur, Wembley in Londen: Engeland-Denemarken

Terwijl Engeland met spelers als Mason Mount, Marcus Rashford, Jack Grealish, Raheem Sterling, Harry Kane en Jadon Sancho (die niet allemaal kunnen spelen) vooral fantastische aanvallers heeft, is het de defensie die indruk maakt dit EK. Engeland is namelijk het eerste land ooit dat geen enkel doelpunt incasseerde in de eerste vijf EK-wedstrijden.

De grote vraag is of de ploeg van bondscoach Gareth Southgate ook in de halve finale de nul houdt, want de Denen zijn op schot. In de laatste drie EK-wedstrijden scoorde de ploeg in totaal tien keer.

Engeland hunkert naar de eerste grote prijs sinds het de wereldtitel won in 1966. In 2018 bereikten 'The Three Lions' op het WK ook de halve finales, maar toen ging het mis tegen Kroatië.

Voor Denemarken zijn de emoties bij deze halve finale anders. Na de hartstilstand van Christian Eriksen deed voetbal er niet meer toe, maar door de opmars van de ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand is er nu alsnog EK-koorts in het land.

Pierre-Emile Højbjerg was dit toernooi van grote waarde voor Denemarken met drie assists. Foto: Getty Images

Weetje over de wedstrijd: Het is pas de tweede keer dat Engeland en Denemarken elkaar treffen op een EK-eindronde. De eerste keer was in de groepsfase op het EK van 1992 in Zweden (0-0). In het doel van de Denen stond Peter Schmeichel, vader van de huidige Deense keeper Kasper Schmeichel. Destijds begon Denemarken ook als underdog aan de halve finale, toen tegen Nederland. Maar na 2-2 en strafschoppen werd wel de finale bereikt.

Spelers om in de gaten te houden: Luke Shaw stond jarenlang te boek als een van de grootste Engelse talenten, maar mede door een heftige beenbreuk in het Champions League-duel van Manchester United met PSV in 2015, loste hij zijn belofte niet helemaal in. Dit EK is alles anders. De 25-jarige linksback gaf al drie assists dit EK en staat daarmee op gelijke hoogte met David Beckham en Steven Gerrard.

Bij de Denen is Pierre-Emile Højbjerg een van de eerste namen op het teamformulier. Hij barstte na de gewonnen kwartfinale tegen Tsjechië in tranen uit en heeft nog geen minuut gemist bij de Denen. De middenvelder van Tottenham Hotspur is een belangrijke schakel op het middenveld van Denemarken en was van grote waarde met drie assists. Alleen Michael Laudrup (4), die bekendstaat als de beste Deense voetballer ooit, heeft meer doelpunten voorbereid op EK's.