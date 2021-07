Gareth Southgate is vol vertrouwen voor de halve finale op het EK tegen Denemarken. De bondscoach van Engeland merkt dat zijn ploeg eensgezind is en heeft geleerd van het recente verleden.

Engeland staat voor de derde keer in drie jaar in de halve finale van een prestigieus toernooi. In 2018 werden op het WK de laatste vier bereikt en een jaar later werd ook in de Nations League de halve eindstrijd bereikt. Beide keren bleek dat het eindstation.

"We zijn beter voorbereid dan bijvoorbeeld in 2018, omdat we het al eens hebben meegemaakt. Ook al is dat niet doorslaggevend, toch zijn er veel factoren waar we nu rekening mee houden omdat we er eerder mee te maken hebben gehad", zegt Southgate dinsdag in een interview met de BBC.

"Na de achtste finale tegen Oekraïne in Rome hebben we niet uitgebreid feestgevierd, terwijl er destijds in Rusland veel emoties vrijkwamen toen we de achtste finale en kwartfinale hadden overleefd."

Kunnen de Engelse fans woensdag opnieuw juichen? Kunnen de Engelse fans woensdag opnieuw juichen? Foto: AFP

'Hebben nog niet bereikt wat we willen bereiken'

Na de eenvoudige 4-0-overwinning op de Oekraïners merkte Southgate in de kleedkamer direct dat zijn spelers zich anders gedroegen dan toen op het WK de achtste finales en de kwartfinales werden gehaald.

"Nu was iedereen er vrij rustig onder", beschrijft hij de sfeer. "We wisten dat we nog niet hadden bereikt wat we willen bereiken. Dat helpt je om je voor te bereiden op een grote wedstrijd, zoals die tegen Denemarken."

Southgate wil Engeland dolgraag de eerste prijs sinds de wereldtitel in 1966 bezorgen en merkt hoezeer het leeft. "Wedstrijden van Engeland brengen families en groepen samen. Het is heel speciaal om fans geluk en een geweldige avond te kunnen bezorgen."

De wedstrijd tussen Engeland en Denemarken wordt woensdag voor 60.000 fans op Wembley gespeeld en begint om 21.00 uur. Dinsdagavond staat met Italië-Spanje eerst de andere halve eindstrijd op het programma in Londen.