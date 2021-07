De Spaanse bondscoach Luis Enrique vindt het jammer dat de Italiaan Leonardo Spinazzola de halve finale van dinsdag tussen Italië en Spanje op het EK moet missen. De linksback scheurde in de kwartfinales tegen België zijn achillespees en ging maandag onder het mes.

"Ik maak mijn opstelling niet op basis van de tegenstander", aldus Enrique daags voor de halve finale op het Londense Wembley. "Maar ik had gewild dat Spinazzola niet geblesseerd was. Hoe beter de spelers van de tegenstander zijn, des te mooier het voetbal."

De 28-jarige Spinazzola werd met zijn rushes over de linkerflank beschouwd als een van de beste spelers op het toernooi. De speler van AS Roma was met een assist op Federico Chiesa in de achtstefinalewedstrijd tegen Oostenrijk ook van waarde voor Italië, maar door de scheur in de achillespees die hij opliep tegen België heeft hij het EK noodgedwongen moeten verlaten.

Enrique beseft dat het voor Spanje ook zonder Spinazzola niet makkelijk wordt om Italië te verslaan. De Spanjaarden hadden in de kwartfinales een strafschoppenreeks nodig om zich van Zwitserland, de nummer dertien van de wereldranglijst, te ontdoen.

Leonardo Spinazzola viel zwaar geblesseerd uit tijdens de kwartfinale van Italië tegen België. Foto: AFP

'Positief dat we zo diep hebben moeten gaan'

Volgens Enrique is het juist goed dat Spanje zo diep heeft moeten gaan om bij de laatste vier te komen. "We hebben niet een heel ervaren team. Daarom is het positief dat de spelers deze ervaring hebben opgedaan. Het is nu heel aantrekkelijk om voor een plek in de finale te spelen."

Spanje kent geen vlekkeloos toernooi. De ploeg van Enrique werd zwaar bekritiseerd tijdens de moeizaam verlopen groepsfase, waarin Spanje slechts één keer won (met 5-0 van Slowakije) en als tweede achter Zweden eindigde.

"We hebben met een psycholoog besproken hoe belangrijk het is om met de juiste en noodzakelijke motivatie te spelen. We moeten voorkomen dat de spelers te gretig zijn. We moeten ons focussen op de dingen die we in het veld moeten doen en de omgeving vergeten."

Italië-Spanje wordt dinsdag om 21.00 uur voor 60.000 toeschouwers op Wembley gespeeld en staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych.