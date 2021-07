De ontknoping van het EK nadert, want dinsdagavond staat de eerste halve finale op het programma. Op Wembley nemen grootmachten Italië en Spanje het tegen elkaar op.

21.00 uur, Wembley in Londen: Italië-Spanje

Italië is de enige ploeg die met louter overwinningen is doorgedrongen tot de halve finales, al was daar in de achtste finales tegen Oostenrijk (2-1) wel een verlenging voor nodig. In de groepsfase rekende de ploeg van bondscoach Roberto Mancini af met Turkije (3-0), Zwitserland (3-0) en Wales (1-0). In de kwartfinale moest België er met 2-1 aan geloven.

Mede daardoor heeft Italië een record in zicht. 'La Squadra Azzurra' is al 32 wedstrijden op rij ongeslagen. Alleen Brazilië (36 wedstrijden, 1993-1996) en Spanje (35 wedstrijden, 2007-2009) zetten ooit een langere reeks neer.

Voor Spanje begon het EK uitermate moeizaam met remises tegen Zweden (0-0) en Polen (1-1). Pas tegen Slowakije (5-0) werd een plaats in de knock-outfase veiliggesteld. Daarna moest de ploeg van bondscoach Luis Enrique diep gaan om Kroatië (5-3 na verlenging) en Zwitserland (1-1, winst na penalty's) van zich af te schudden.

Federico Chiesa hielp Italië tegen Oostenrijk over het dode punt heen. Federico Chiesa hielp Italië tegen Oostenrijk over het dode punt heen. Foto: Getty Images

Weetje over de wedstrijd: De clash op Wembley is een herhaling van de EK-finale van 2012. Een oppermachtig Spanje walste op 1 juli van dat jaar met 4-0 over Italië heen. Jordi Alba, een van de doelpuntenmakers in de eindstrijd, en Sergio Busquets zitten negen jaar later nog steeds bij de Spaanse selectie. Aan Italiaanse zijde geldt dat voor verdedigers Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci.

Spelers om in de gaten te houden: Nadat hij het dit EK vooral met invalbeurten moest doen, was er tegen België een basisplaats voor Federico Chiesa. Dat had hij vooral te danken aan zijn belangrijke goal tegen Oostenrijk, toen hij zijn ploeg met de 1-0 in de verlenging over het dode punt heen hielp. De buitenspeler van Juventus trad daarmee in de voetsporen van vader Enrico, die trefzeker was voor Italië op het EK van 1996.

Bij Spanje is Dani Olmo in de knock-outfase uitgegroeid tot een van de smaakmakers. De hangende buitenspeler van RB Leipzig maakte in de verlenging tegen Kroatië het verschil met twee puntgave assists. Zo beslissend was de vijftienvoudig international niet tegen Zwitserland, al hield hij in de penaltyreeks wel zijn zenuwen onder controle. Omdat Pablo Sarabia dinsdagavond waarschijnlijk ontbreekt wegens een blessure, lijkt Olmo te mogen rekenen op een basisplaats.