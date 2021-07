Bondscoach Roberto Mancini heeft het gevoel dat er door de goede prestaties van Italië op het EK wel hele hoge verwachtingen zijn ontstaan rond zijn ploeg. Dinsdag strijdt Italië op Wembley met Spanje om een plaats in de EK-finale.

Italië drong als enige land met louter zeges door tot de laatste vier, al was daar in de achtste finales tegen Oostenrijk wel een verlenging voor nodig. Een ronde later werd België, de nummer één op de FIFA-ranglijst, met dominant spel met 2-1 verslagen.

Dat met name de Italiaanse supporters daarom al op een finaleplaats rekenen, is Mancini niet ontgaan. "Maar daar zijn we nog lang niet, al schijnen sommige fans dat al wel te denken", zei de bondscoach maandag op zijn persconferentie. "De kans dat we de finale halen, is echt maar 50 procent."

"Het wordt een moeilijke wedstrijd, net als tegen België. De fase van makkelijke wedstrijden is voorbij, voor zover we die gehad hebben. Als we de halve finale willen winnen, zullen we een topprestatie moeten leveren."

'Bij Spanjaarden zit balgevoel in hun DNA'

De wedstrijd tussen de twee grootmachten is een herhaling van de EK-finale van 2012. Toen walste een oppermachtig Spanje met 4-0 over 'La Squadra Azzurra' heen. Op het vorige EK nam Italië revanche door in de achtste finales met 2-0 te winnen.

"Bij Spanjaarden zit het balgevoel in hun DNA", weet Mancini. "Ze spelen daarom ook graag op balbezit. Het wordt morgen een leuke wedstrijd tussen twee goed voetballende ploegen."

Dat er vanwege de quarantaineregels in Groot-Brittannië nauwelijks Italiaanse en Spaanse supporters op Wembley zullen zitten, zorgt wel voor een minder uitgelaten sfeer op de tribunes. "Deze wedstrijd had een vol stadion verdiend. Als je het mij vraagt, is het ook niet helemaal eerlijk."