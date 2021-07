Toen hij na het mislopen van het WK 2018 werd aangesteld als bondscoach, beloofde Roberto Mancini zijn land terug te brengen naar de wereldtop. Drie jaar later is Italië getransformeerd tot halvefinalist op het EK en lijkt ook hij veranderd. "Bij zijn clubs vroeg hij altijd om aankopen."

"Mancini is een grootheid. Zo gaat het hier als je grootse dingen met voetbal doet", zegt sportjournalist Fabrizio Biasin van de Milanese krant Libero Quotidiano. "De populariteit van Mancini is vooral bijzonder na de grootste teleurstelling onder de vorige bondscoach. Giampiero Ventura kreeg drie jaar geleden de schuld van het missen van het WK en vertrok direct."

Op dat moment was Mancini trainer van FC Zenit, waar hij nog twee seizoenen onder contract stond met een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro. Toch had de oud-coach van onder meer Internazionale en Manchester City - in zijn loopbaan goed voor onder meer drie scudetto's, één Engelse landstitel en een Turkse beker - wel oren naar een baan als redder van het Italiaanse nationale elftal.

In mei 2018 zette Mancini zijn handtekening, waarna 'La Squadra Azzurra' zich op overtuigende wijze wél plaatste voor het EK. De teller staat inmiddels op 32 ongeslagen wedstrijden op rij.

"Mancini is er altijd goed in geweest de juiste spelers uit te kiezen", zegt Andrea Saronni, sportjournalist van TgCom24. "Maar bij zijn clubs vroeg hij altijd om veel aankopen. Er was veel geld nodig om zijn succesvolle selecties samen te stellen."

Bij zijn aanstelling als bondscoach van Italië waren er ook wat twijfels. "Dat Mancini het nu ook als échte trainer laat zien, is verrassend. Het is tactisch allemaal in orde en Italië speelt mooi voetbal. En dat terwijl hij ineens moet werken met het materiaal dat aanwezig is."

Roberto Mancini tijdens het EK-kwalificatieduel met Bosnië en Herzegovina. Roberto Mancini tijdens het EK-kwalificatieduel met Bosnië en Herzegovina. Foto: Getty Images

'Mancini heeft het mooie voetbal naar Italië gebracht'

Saronni stelt dat het karakter van de 56-jarige Mancini terug is te zien in het huidige elftal. "Hij was als voetballer ook al een stylist. Een echte aanvoerder. Dat laat hij nu als trainer zien. Hij is de charismatische leider van een mooi elftal."

Als speler kwam Mancini tot 36 interlands en droeg hij tussen 1981 en 2001 het shirt van Bologna, Sampdoria, Lazio en Leicester City. Zijn absolute hoogtepunt kende de aanvaller als speler van Sampdoria. Met Mancini als basiskracht kroonde de ploeg uit Genua zich in 1991 voor het eerst in de geschiedenis tot Italiaans landskampioen.

"Een deel van die Sampdoria-ploeg maakt nu deel uit van de staf van de nationale ploeg", aldus Saronni. "Allemaal dragen ze een steentje bij aan het succes van het elftal. Het is mede dankzij hen dat de huidige selectie van Italië een grote eenheid uitstraalt. Het is de kracht van de ploeg."

Toch blijft Mancini, die vlak voor het EK zijn contract tot medio 2026 verlengde, het populairst, stelt Biasin. "Hij is op dit moment de geliefdste man van Italië. Mancini heeft het mooie voetbal naar Italië gebracht. De nationale ploeg won wel vaker, maar meestal op een Italiaanse manier. Dat is nu anders. Heel het land is enthousiast."

Roberto Mancini na een doelpunt tegen Oostenrijk in de achtste finales van het EK. Roberto Mancini na een doelpunt tegen Oostenrijk in de achtste finales van het EK. Foto: Getty Images

'Iedereen verwacht dat de finale wordt gehaald'

Onderweg naar de halve finales werd Italië groepswinnaar in een poule met Wales, Zwitserland en Turkije. In de knock-outfase werd Oostenrijk na verlenging aan de kant gezet, terwijl de 'Azzurri' in de kwartfinales te sterk waren voor België.

Dinsdagavond in Londen wacht Spanje in de halve finales, terwijl de bevolking al droomt van de Europese titel, een prijs die Italië alleen in 1968 won.

"In Italië was iedereen bang voor de kwartfinale tegen de Belgen. Maar de 2-1-overwinning was terecht", vertelt Biasin. "De Italiaanse intensiteit was terug te zien. Door het indrukwekkende spel van dat duel zijn we tegen Spanje favoriet."

"Hier verwacht men inmiddels dat de finale wordt gehaald", zegt Saronni. "Het zou mooi zijn als Denemarken dan de tegenstander is, want het wordt moeilijk om op een vol Wembley van Engeland te winnen. Daar kan zelfs Mancini niets aan veranderen."