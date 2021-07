Denemarken hoopt woensdag in de halve finale van het EK tegen Engeland toch nog op wat steun van supporters te kunnen rekenen. Bondscoach Kasper Hjulmand roept de Britse premier Boris Johnson op om de quarantaineregels voor uitsupporters te versoepelen.

Denemarken plaatste zich zaterdag ten koste van Tsjechië voor de halve finale op Wembley. Daarin is uitgerekend gastland Engeland de tegenstander. Van de 60.000 tickets gaan er 5.000 naar Deense fans.

Omdat reizigers die het land in komen verplicht tien dagen in quarantaine moeten, kunnen er alleen Deense fans naar Wembley komen die in Groot-Brittannië woonachtig zijn. De vraag is of zij alle gereserveerde plekken in het stadion gaan vullen.

"We hopen dat Boris Johnson wakker wordt en toch nog duizenden fans toestemming geeft om naar Londen te komen", zegt Hjulmand tegen de Deense krant Jyllands-Posten. "We hopen dat hij luistert, maar het is afwachten."

'Wonnen duels mede dankzij onze fans'

Denemarken werkte de drie groepsduels voor eigen publiek in Kopenhagen af. Vervolgens reisden veel Deense supporters af naar Amsterdam (achtste finale) en Bakoe (kwartfinale), waar de quarantaineregels minder streng zijn dan in Groot-Brittannië.

"We hebben die wedstrijden mede dankzij onze fans gewonnen", aldus Hjulmand. "Zij zorgden ervoor dat het voelde alsof we in een stadion in Denemarken voetbalden. We zijn hun heel dankbaar."

Als Denemarken de finale haalt, die eveneens op Wembley wordt gespeeld, dan zouden er duizend supporters vanuit Denemarken mogen komen. Dat geldt ook voor de andere finalist: Spanje of Italië. Daarover zijn al afspraken gemaakt met de UEFA. Fans reizen dan dezelfde dag op en neer.