Danny Makkelie is woensdag op het EK de scheidsrechter bij de halve finale tussen Engeland en Denemarken op Wembley.

De 38-jarige Makkelie, die bezig is aan zijn eerste EK, wordt in Londen bijgestaan door zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries. Pol van Boekel is de VAR.

Makkelie mocht vorige maand ook al de openingswedstrijd van het Europees kampioenschap tussen Turkije en Italië (0-3) leiden. Verder was hij de arbiter bij de groepswedstrijd Finland-Rusland (0-1) en de achtste finale Engeland-Duitsland (2-0). Dat laatste duel was eveneens op Wembley.

De UEFA maakte eerder al bekend dat Duitser Felix Brych dinsdagavond de halve eindstrijd tussen Italië en Spanje in goede banen moet leiden.

Het is nog niet bekend wie de EK-finale mag fluiten. Volgens verschillende media is Björn Kuipers aangewezen voor dat duel, maar de UEFA zal daar waarschijnlijk pas na de halve finales officieel over communiceren.

Engeland-Denemarken begint woensdag om 21.00 uur.