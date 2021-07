De EK-finale staat zondag 11 juli vermoedelijk onder leiding van Björn Kuipers. Bronnen zouden aan het AD hebben bevestigd dat de Nederlandse scheidsrechter door de UEFA is aangewezen voor het duel op Wembley.

Dick van Egmond, coördinator scheidsrechterszaken van de KNVB, kan de berichten niet bevestigen. "Ik wil niet op de zaken vooruitlopen", laat hij zondag weten. "De UEFA komt maandag met mededelingen. Dat wacht ik af."

Ook voor Danny Makkelie lijkt het toernooi nog niet voorbij. Hij is naar verluidt aangewezen om woensdag de halve finale tussen Engeland en Denemarken te fluiten. Vooralsnog heeft de UEFA alleen officieel naar buiten gebracht dat de Duitser Felix Brych een dag eerder de halve eindstrijd tussen Italië en Spanje in goede banen moet leiden.

Berichten over de aanstellingen van scheidsrechters voor de eindfase van het EK sijpelden eerder op de dag door toen de Turkse arbiter Cüneyt Çakir de UEFA in Turkse media betichtte van vriendjespolitiek.

Hij gaf aan naar huis te kunnen, omdat hij niet meer voor een wedstrijd op het EK in aanmerking komt. Daar voegde hij aan toe dat Makkelie een halve finale en Kuipers de finale toegewezen heeft gekregen. Het AD schreef even later dat 'bronnen' het nieuws aan de krant bevestigen.

Björn Kuipers floot zaterdag de kwartfinale tussen Tsjechië en Denemarken. Björn Kuipers floot zaterdag de kwartfinale tussen Tsjechië en Denemarken. Foto: ANP

Aanstelling Kuipers zou primeur betekenen

Een aanstelling van Kuipers voor de finale zou een primeur zijn. Nooit eerder floot een Nederlander de finale van een EK of WK.

Dit EK was Kuipers al scheidsrechter bij de groepswedstrijden Denemarken-België en Spanje-Slowakije en de kwartfinale tussen Denemarken en Tsjechië. Na de EK's van 2012 en 2016 en de WK's van 2014 en 2018 is het al zijn vijfde, en waarschijnlijk ook laatste, eindtoernooi.

Kuipers heeft al wel ervaring met het fluiten van finales op een groot internationaal toernooi. De Oldenzaler had al eens de leiding bij de eindstrijd van de Champions League (2014), de Europa League (2018) en de Confederations Cup (2013).