De Belgische voetbalbond ziet in de uitschakeling in de kwartfinales van het EK door Italië geen aanleiding om bondscoach Roberto Martínez kritisch tegen het licht te houden. Het nog tot en met het WK van 2022 doorlopende contract van de Spanjaard zal gewoon gerespecteerd worden.

"Er is geen enkele reden om de staf te wijzigen", zegt voorzitter Peter Bossaert zondag tegen Sporza. "Morgen beginnen we al aan de voorbereiding voor de wedstrijden in september en oktober. Roberto Martínez is daar gewoon bij."

Geruchten dat er een breuk tussen de Belgische bond en Martínez dreigt, zijn volgens Bossaert nergens op gebaseerd. "Ik heb ook niet het gevoel dat hij zelf zou opstappen. Ik weet waar de stemmingmakerij vandaan komt, maar er is momenteel geen enkel probleem met Martínez."

België slaagde er vrijdag niet in om voor de tweede keer op rij de laatste vier bij een groot toernooi te halen. Na de derde plaats op het WK van 2018 eindigde het avontuur deze keer in de kwartfinales tegen Italië, dat met 2-1 te sterk was.

Na de uitschakeling werd zaterdag een officieel persmoment met Martínez afgeblazen. "En een echte evaluatie zal er ook niet komen", vervolgt Bossaert. "Bij de voetbalbond heerst een cultuur van permanente evaluatie."

De 47-jarige Martínez is sinds 2016 bondscoach van de 'Rode Duivels'. Vorig jaar verlengde hij zijn contract tot en met het WK in Qatar, waarvoor België zich nog wel moet zien te plaatsen.