De Duitse scheidsrechter Felix Brych is zondag aangesteld voor de halve finale op het EK tussen Spanje en Italië van dinsdagavond op Wembley. Mogelijk is dat goed nieuws voor Björn Kuipers en Danny Makkelie.

Met name Kuipers zal hopen dat hij de EK-finale mag fluiten. Het is een ongeschreven regel dat een scheidsrechter die een halve eindstrijd leidt geen kans meer maakt op de finale.

Kuipers was zaterdag de arbiter bij de kwartfinale tussen Tsjechië en Denemarken (1-2-zege voor de Denen). Makkelies laatste duel was Engeland-Duitsland (2-0) in de achtste finales.

De 45-jarige Brych floot eerder dit EK al vier wedstrijden, waaronder de kwartfinale tussen Engeland en Oekraïne (4-0-zege voor de Engelsen).

De ervaren Duitser begon zijn toernooi met het groepsduel tussen Nederland en Oekraïne. Daarna volgde de wedstrijd tussen België en Finland, terwijl hij in de achtste finales werd aangewezen voor België-Portugal.

Wie woensdag de halve finale tussen Engeland en Denemarken fluit, is nog niet bekend.