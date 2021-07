Bondscoach Andriy Shevchenko van Oekraïne wil zijn ploeg niks verwijten na de kansloze uitschakeling in de kwartfinales van het EK. De oud-spits vindt dat Engeland zaterdagavond simpelweg een maatje te groot was.

"We hebben geprobeerd tegenstand te bieden, maar deze berg bleek te hoog voor ons om te beklimmen", zei Shevchenko na de met 4-0 verloren kwartfinale in Stadio Olimpico op zijn persconferentie. "Het is nog te vroeg voor ons om tegenstanders van dit kaliber te kunnen verslaan."

Oekraïne kwam al na vier minuten op achterstand in Rome door een doelpunt van aanvoerder Harry Kane. De Engelsen liepen in de eerste twintig minuten na rust razendsnel uit naar 0-4 (twee van de vier goals kwamen voort uit een standaardsituatie) en boekten hun grootste zege ooit op een EK.

Volgens Shevchenko was de noodgedwongen wissel van de geblesseerde verdediger Serhiy Kryvtsov in de 35e minuut cruciaal voor het verloop van de wedstrijd. "Kryvtsov is een ervaren verdediger die goed in de luchtduels is. In de tweede helft kon je zien dat we een speler misten die het de tegenstander in lucht moeilijk kan maken. Het heeft zeker zijn invloed gehad op de wedstrijd."

Ondanks het ruwe einde van het Europese avontuur kan Oekraïne het EK met opgeheven hoofd verlaten. De Oost-Europeanen, die in een poule met Oranje met drie punten als derde eindigde, deden voor de derde keer mee aan een EK. Het was de eerste keer dat ze niet in de groepsfase strandden.

"Ik denk dat we een geweldig toernooi hebben afgewerkt", aldus Shevchenko. "Mijn team had een eigen stijl en we bleven daaraan vasthouden, ongeacht de resultaten en de tactiek van de tegenstander. Wat dat betreft hebben we goed voetbal laten zien. De jongens hebben er alles aan gedaan en ik wil ze daar graag voor bedanken."