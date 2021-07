Het vertrouwen bij Engeland is groot nu op het EK voor de derde keer in drie jaar de halve finales van een aansprekend toernooi zijn gehaald. Bondscoach Gareth Southgate en zijn spelers hopen er eindelijk een prijs aan over te houden.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

De Engelsen schaarden zich zaterdag onder de laatste vier door Oekraïne in de kwartfinales simpel met 4-0 opzij te zetten en treffen Denemarken in de strijd om een finaleticket. Drie jaar geleden waren de halve finales van het WK het eindstation en in 2019 stopte ook het Nations League-avontuur in de halve eindstrijd.

"Ik denk dat we nog even moeten gaan beseffen dat we voor de derde keer in drie jaar in een halve finale staan. We willen nu nog twee stappen verder gaan", aldus Southgate, die had genoten van de wedstrijd tegen Oekraïne in Rome.

"Het was geweldig om onze supporters te zien, een biertje in de hand. Ze hebben er echt van genoten. Het is voor iedereen een lang jaar geweest en onze laatste twee wedstrijden hebben de mensen al veel geluk gebracht. Dit is fantastisch voor ons land."

Kunnen de Engelse fans ook woensdag én zondag juichen? Kunnen de Engelse fans ook woensdag én zondag juichen? Foto: AFP

'We zijn nu meer ervaren dan in 2018'

Aanvoerder Harry Kane, die twee keer scoorde tegen Oekraïne, vindt het ook tijd voor een prijs. "We zijn op de goede weg en zijn waar we wilden zijn. Voor het WK van drie jaar geleden hebben we een plan opgesteld en doen het stap voor stap. Het WK was geweldig - al kwamen we net tekort - en in de Nations League hebben we het ook goed gedaan", zei hij.

"Nu moeten we verder dan dat zien te komen. Woensdag moeten we de volgende stap zetten met een meer ervaren ploeg dan we in 2018 hadden. We spelen bij onze clubs ook grote wedstrijden en zijn vol vertrouwen. Hopelijk houden we dat vast."

Verdediger Harry Maguire, net als Kane trefzeker tegen de Oekraïners, sprak woorden van gelijke strekking. "We willen deze keer verder komen dan tijdens het WK. Het is mooi dat we al zover zijn en de manier waarop laat zien dat we vooruitgang boeken. Hopelijk zet die progressie zich nog een tijdje voort."

Italië-Spanje is dinsdag de eerste halve finale en wordt net als Engeland-Denemarken van een dag later op Wembley gespeeld. De finale is zondag, eveneens in Londen.