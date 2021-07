Engeland heeft zich zaterdag voor de eerste keer sinds 1996 geplaatst voor de halve finales van het EK. De ploeg van Gareth Southgate had in Rome weinig moeite met Oekraïne en boekte zijn grootste zege ooit op een EK: 0-4.

Harry Kane opende al in de vierde minuut de score, waarna Engeland het duel besliste in de eerste vijf minuten na rust door treffers van Harry Maguire en nog een keer Kane. 62-voudig international Jordan Henderson bepaalde met zijn eerste interlandgoal de eindstand op 0-4.

Het betekende voor de Engelsen, die dit toernooi nog geen enkele tegentreffer incasseerden, de eerste EK-overwinning met vier doelpunten verschil. De grootste EK-zege van de wereldkampioen van 1966 was de 4-1-overwinning op Oranje in 1996.

Engeland, dat nog nooit de EK-finale haalde, mag nu weer terug naar Wembley. 'The Three Lions' spelen woensdag in de halve finale in Londen tegen Denemarken, dat eerder op zaterdag met 1-2 van Tsjechië won. De andere halve eindstrijd gaat op dinsdag tussen Italië en Spanje.

Engeland scoorde liefst drie keer met een kopbal. Foto: ANP

Droomstart voor Engeland

Engeland, dat voor het eerst dit EK begon met Manchester United-aanwinst Jadon Sancho in de aanval, kende een droomstart in Stadio Olimpico. Raheem Sterling gaf na een goede actie aan de linkerkant een fraaie steekpass op Kane en de aanvoerder wipte de bal al glijdend over keeper Georgiy Bushchan.

De 1-0 viel na 3 minuten en 32 seconden, waarmee het de op twee na snelste goal van dit EK was. Voor de in de groepsfase nog hevig bekritiseerde Kane was het de tweede treffer van het toernooi, na de 2-0 tegen Duitsland in de achtste finales.

De snelle openingstreffer zorgde er niet voor dat het een open eerste helft werd. Engeland controleerde, maar creëerde weinig kansen. Oekraïne had op zijn beurt moeite om een gaatje te vinden in de Engelse defensie. Na een kwartier kreeg spits Roman Yaremchuk een aardige mogelijkheid, maar Jordan Pickford redde.

Na rust was het Oekraïense verzet snel gebroken. Maguire kopte al in de eerste minuut van de tweede helft een vrije trap van Luke Shaw in het doel, waarna Kane vier minuten later met zijn tweede doelpunt van de avond voor de 0-3 zorgde. Ook bij deze kopgoal was linksback Shaw de aangever.

Kane kreeg na een uur de kans op een hattrick, maar de volley van de captain werd knap gepareerd door Bushchan. Uit de daaropvolgende corner werd het alsnog 0-4. Invaller Henderson stond helemaal vrij en maakte met het hoofd zijn eerste goal voor de nationale ploeg. Engeland kon daardoor zelfs nog wat energie en spelers sparen voor de slotweek.