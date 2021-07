De spelers van Tsjechië verlaten het EK met opgeheven hoofd. De ploeg van bondscoach Jaroslav Silhavý kon de verrassende 2-0-overwinning op Oranje geen vervolg geven in het kwartfinaleduel met Denemarken (2-1-verlies), maar toch overheerst er trots.

"We hoeven ons nergens voor te schamen. We hebben een goede prestatie neergezet. We hebben ook nu weer als leeuwen gevochten", zei de Tsjechische aanvoerder Vladimír Darida na de wedstrijd in Bakoe.

Keeper Tomás Vaclík trok dezelfde conclusie. "Meestal geloofde niemand in ons, maar we waren een hecht team. We hebben samen iets speciaals. We blijven een eenheid, maar hebben ook kwaliteit, die sommige mensen misschien niet willen zien. Ik ben echt trots op deze ploeg."

Smaakmaker Patrik Schick maakte tegen de Denen zijn vijfde goal van het toernooi, waarmee hij topscorer Cristiano Ronaldo evenaarde. De aanvaller van Bayer Leverkusen spreekt eveneens van "een mooi EK", al had hij het gevoel dat er meer in zat.

"We hebben volgens mij allemaal het gevoel dat er nog meer in zat", zei hij. "De Denen waren te pakken, maar we hebben er alles aan gedaan en waren uiteindelijk niet in staat om het nog om te draaien."

'Er werd gehuild in de kleedkamer'

Silhavý merkte dat sommige spelers het toch wel zwaar hadden met de uitschakeling in de kwartfinales. "Iedereen is erg teleurgesteld en er werd gehuild in de kleedkamer", zei hij.

"We zijn allemaal al een tijdje samen, dus dit is niet makkelijk. Maar wat we hebben bereikt is geweldig. Ik ben trots op de spelers en ik denk dat de fans de vechtlust van de spelers zullen waarderen."

Denemarken staat in de halve finales van het EK tegenover Engeland, dat Oekraïne met 4-0 versloeg. De andere halve eindstrijd gaat tussen Italië en Spanje.