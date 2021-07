Simon Kjaer kan amper geloven dat Denemarken de halve finales van het EK heeft bereikt door een zege op Tsjechië (1-2). Volgens de aanvoerder heeft het incident met Christian Eriksen in de openingswedstrijd ervoor gezorgd dat de Denen een heel hecht team zijn.

Eriksen kreeg drie weken geleden in de eerste helft van het duel met Finland (0-1-nederlaag) een hartstilstand. De 29-jarige middenvelder werd op het veld gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Twee weken geleden mocht hij naar huis.

Het Deense team verloor vijf dagen na de wedstrijd tegen Finland ook zijn tweede groepsduel (1-2 tegen België), maar de ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand plaatste zich door een ruime zege op Rusland (4-1) alsnog voor de knock-outfase. Na een 4-0-overwinning op Wales in de achtste finales waren de Denen zaterdag in de kwartfinales ook te sterk voor Tsjechië.

"Het incident met Christian heeft iets met de groep gedaan", zei Kjaer na de wedstrijd in Bakoe tegen het Deense DR. "We weten dat we de mensen om ons heen kunnen vertrouwen en dat een ploeggenoot je zal helpen als je in de problemen zit. We kunnen blijven pushen doordat het goed gaat met Christian. Hij weet dat we voor hem spelen."

Hjulmand zei na de kwartfinale dat hij nog elke dag aan Eriksen denkt. "Hij had hier moeten zijn, maar we nemen hem nu in ons hart mee naar Wembley. Het is fantastisch om te zien hoeveel medeleven en liefde deze spelers aan elkaar geven."

Denemarken viert feest, terwijl de Tsjechische spelers van teleurstelling op het veld vallen. Denemarken viert feest, terwijl de Tsjechische spelers van teleurstelling op het veld vallen. Foto: ANP

'Dit is krankzinnig, echt waanzinnig'

Denemarken stond tegen Tsjechië bij rust al op een 0-2-voorsprong door goals van Thomas Delaney en oud-Ajacied Kasper Dolberg. EK-topscorer Patrik Schick maakte het in de tweede helft nog spannend, maar een Tsjechische gelijkmaker bleef uit.

"Dit is krankzinnig, echt een waanzinnige prestatie", aldus Kjaer. "We hadden als doel om Wembley te halen en dat is ons nu gelukt. Maar ik zou liegen als ik zeg dat we al tevreden zijn. We mogen hier even van genieten, maar over vier dagen moeten we er weer staan bij de volgende wedstrijd."

Denemarken neemt het woensdag in de halve finale in Londen op tegen Oekraïne of Engeland.