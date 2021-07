Leonardo Spinazzola heeft zoals gevreesd een zware achillespeesblessure overgehouden aan het kwartfinaleduel met België op het EK. De linksback van Italië staat naar verwachting maanden aan de kant.

"De onderzoeken in het ziekenhuis in Rome bevestigden een scheur in de linkerachillespees. De speler keert onmiddellijk terug naar zijn club", meldt de de Italiaanse bond zaterdag in een verklaring.

De 28-jarige Spinazzola, die voor AS Roma speelt, moest zich vrijdag tijdens de slotfase van de gewonnen wedstrijd tegen België (2-1) laten vervangen. Hij ging naar de grond na een sprintduel.

Direct na het duel spraken de Italianen al hun zorgen uit over Spinazzola. "We zijn allemaal ontdaan door zijn blessure. Hij heeft dit niet verdiend en was een van de beste spelers van het EK", zei bondscoach Roberto Mancini.

Spinazzola zelf liet zaterdag van zich horen via Instagram. "Helaas weten we allemaal wat er gebeurd is, maar onze blauwe droom gaat door met deze geweldige groep. Niets is onmogelijk. Ik kan alleen maar zeggen dat ik snel terug zal zijn. Daar ben ik zeker van."

Italië staat dinsdag in de halve finales van het EK tegenover Spanje op Wembley. 'La Squadra Azzurra' is al 32 wedstrijden op rij ongeslagen en aast op de eerste Europese titel sinds 1968.