Denemarken heeft zich zaterdag ten koste van Tsjechië voor de halve finales van het EK geplaatst. De veelbesproken ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand was in Bakoe met 2-1 te sterk voor het elftal dat in de vorige ronde Oranje uitschakelde.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Bij rust was het al 2-0 voor de Denen dankzij een vroeg doelpunt van Thomas Delaney en een goal van oud-Ajacied Kasper Dolberg, die al voor de derde keer dit EK trefzeker was. Na rust deed de Tsjechische sterspeler Patrick Schick iets terug, maar daar bleef het bij.

De Denen staan voor het eerst in de halve finale van een EK sinds 1992, toen de Scandinaviërs op het laatste moment aan het toernooi mochten meedoen en zeer verrassend met de titel aan de haal gingen. Ook in 1984 werden de laatste vier gehaald; dat was toen het eindstation.

Ditmaal is Oekraïne of Engeland de tegenstander in de halve finales. Die landen staan later op zaterdagavond in Rome tegenover elkaar. De andere halve eindstrijd gaat tussen Italië en Spanje.

Voor de Tsjechen kreeg de verrassende 2-0-overwinning op het Nederlands elftal in de achtste finales geen vervolg. De ploeg van bondscoach Jaroslav Silhavý had eerder een groep met onder meer Engeland en Kroatië overleefd.

De beste kansen waren voor Denemarken. De beste kansen waren voor Denemarken. Foto: Getty Images

Denen geven Oranje het goede voorbeeld

Bij de wedstrijd tussen Denemarken en Tsjechië, geleid door scheidsrechter Björn Kuipers, zetten de Denen direct de toon. Binnen vijf minuten liet Delaney aan Oranje zien hoe het wél moet tegen de Tsjechen door bij de eerste kans knap raak te koppen.

De voorsprong was een weerspiegeling van de krachtsverhoudingen, want Denemarken was sterker en kwam via de talentvolle Mikkel Damsgaard zelfs bijna op 2-0. Een Tsjechische verdediger redde op de lijn. Later in de eerste helft was Damsgaard ook met een inzet uit een moeilijke hoek niet succesvol.

Aan de andere kant had de Europees kampioen van 1992 niet veel te vrezen van Tsjechië, dat niet veel verder kwam dan gevaarlijke moment van verdedigers Tomás Holes en Ondrej Celustka.

Blijdschap bij Kasper Dolberg na zijn derde goal van dit EK. Blijdschap bij Kasper Dolberg na zijn derde goal van dit EK. Foto: Getty Images

Smaakmaker Schick brengt spanning terug

Het leek een gelopen wedstrijd, maar dat veranderde vroeg in de tweede helft, toen de Deense ploeg niet scherp begon en de Tsjechen daarvan profiteerden. Schick stuurde de bal knap naar de hoek en maakte zijn vijfde EK-treffer, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met topscorer Cristiano Ronaldo.

Tsjechië wilde meer, maar slaagde er vrijwel niet in om echt gevaarlijk te worden voor het doel van de Deense keeper Kasper Schmeichel. De beste kansen waren zelfs voor de Denen, waar Yussuf Poulsen en Joakim Maehle kansen op de beslissing misten.

In de slotfase moest Tsjechië verder zonder Schick - hij werd gewisseld met een lichte blessure - en dat kwam de aanvallende aspiraties niet ten goede. Denemarken hield vrij eenvoudig stand en mag na het drama rond Christian Eriksen nog altijd hopen op het ultieme sprookje.