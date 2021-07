Vorige week was er bij de achtste finale Nederland-Tsjechië in Boedapest al veel te doen om regenboogvlaggen. Beveiligers in de Hongaarse hoofdstad namen meerdere regenboogvlaggen van Nederlandse fans in beslag. Azerbeidzjan geldt net als Hongarije als een van de slechtste Europese landen op het gebied van lhbti-rechten.

Vorige week was er bij de achtste finale Nederland-Tsjechië in Boedapest al veel te doen om regenboogvlaggen. Beveiligers in de Hongaarse hoofdstad namen meerdere regenboogvlaggen van Nederlandse fans in beslag. Azerbeidzjan geldt net als Hongarije als een van de slechtste Europese landen op het gebied van lhbti-rechten.