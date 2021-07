49' GOAL Tsjechië! 1-2



Tsjechië schiet uit de startblokken in de tweede helft en wordt daarvoor beloond met de aansluitingsgoal. Patrik Schick plaatst de bal in de uiterste hoek en maakt zo al zijn vijfde doelpunt dit EK. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Cristiano Ronaldo, die al naar huis is.