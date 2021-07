De Belgische media zijn kritisch na de uitschakeling van de 'Rode Duivels' in de kwartfinales van het EK. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez verloor in München met 1-2 van Italië en maakte de verwachtingen opnieuw niet waar.

"Dit was de wedstrijd van het toernooi, maar daar koopt België niks voor", schrijft Sporza. "De uitgekookte Italianen speelden de wedstrijd als meesterschurken uit. Gewogen en te licht bevonden tegen de ijzersterke Squadra van Roberto Mancini."

Italië ging in de eerste helft aan de leiding door doelpunten van Nicolò Barella en Lorenzo Insigne, waarna Romelu Lukaku op slag van rust de spanning terugbracht door vanaf 11 meter de aansluitingstreffer te maken. In de tweede helft kregen de Belgen goede kansen op de gelijkmaker, maar die bleef uit.

Zo wisten de 'Rode Duivels' de hoge verwachtingen opnieuw niet waar te maken. Op het EK 2016 waren de kwartfinales eveneens het eindstation en op het WK 2018 moest België genoegen nemen met de derde plek.

"De 'Gouden Generatie' lijkt definitief een bronzen te worden", schrijft Het Laatste Nieuws. "Om ook voorbij de Italiaanse machine te geraken, kwam dit België tekort. Geen grootse Lukaku, geen Kevin De Bruyne in topvorm, zelfs helemaal geen Eden Hazard. De Belgische pijnpunten zijn blootgelegd."

Bondscoach Roberto Martínez kon België op het EK ook niet aan het gewenste succes helpen. Foto: AFP

'Wat overblijft is de bittere nasmaak'

Dit EK was misschien wel de laatste kans voor deze vaak geprezen generatie, die met Toby Alderweireld (32), Jan Vertonghen (34), Thomas Vermaelen (35), Axel Witsel (32), Dries Mertens (34) en Eden Hazard (30) inmiddels de nodige dertigers kent.

"Op papier verdient deze gouden generatie beter dan een uitschakeling in de kwartfinale. Maar in de praktijk blijkt het o zo moeilijk om die verdiende prijs te pakken. Wat na München overblijft, is dan ook de bittere nasmaak van 'net niet'.", schrijft De Standaard.

"Wat op de lange termijn overblijft, is enkel de erelijst. En die blijft voor deze generatie op het allerhoogste niveau nog altijd pijnlijk leeg. Gelukkig is over iets meer dan een jaar al een herkansing in ­Qatar. Maar eerst deze gigantische ontgoocheling doorslikken."

België wist in het verleden nog nooit een EK of WK te winnen. Het beste resultaat op een EK dateert nog uit 1980, toen de Belgen in de finale verloren van het toenmalige West-Duitsland.