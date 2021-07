Bondscoach Roberto Mancini is er trots op dat zijn ploeg vrijdagavond de halve finales van het EK heeft weten te bereiken, maar zijn gedachten gingen na het duel met België (2-1) direct uit naar Leonardo Spinazzola. De vleugelverdediger raakte ogenschijnlijk zwaar geblesseerd.

"We zijn allemaal ontdaan door de blessure van Spinazzola. Hij heeft dit niet verdiend", zei Mancini na de kwartfinale op zijn persconferentie in München. "Leonardo speelde de laatste wedstrijd buitengewoon en was een van de beste spelers dit EK. Dit is een forse domper."

De 28-jarige Spinazzola liep in de slotfase van de wedstrijd een spierblessure op en moest op een brancard van het veld worden gedragen. Volgens Italiaanse media kampt de door blessures geplaagde linksback met een scheur in zijn achillespees en is hij maanden uitgeschakeld.

Het is hoe dan ook duidelijk dat Spinazzola dit EK niet meer in actie zal komen. In de tweede helft was de achttienvoudig international nog goud waard voor Italië door op de doellijn een inzet van Romelu Lukaku tegen te houden. Alleen in het groepsduel met Wales, toen Mancini een B-elftal opstelde, speelde Spinazzola niet.

Leonardo Spinazzola raakte tegen België ogenschijnlijk zwaar geblesseerd aan zijn achillespees. Leonardo Spinazzola raakte tegen België ogenschijnlijk zwaar geblesseerd aan zijn achillespees. Foto: AFP

'Iedereen zei dat het penaltymoment dubieus was'

Tegen België hield Italië ook zonder Spinazzola stand in München, waar het op een 0-2-voorsprong kwam door doelpunten van Nicolò Barella en Lorenzo Insigne. Romelu Lukaku maakte in de blessuretijd van de eerste helft nog de aansluitingstreffer door een makkelijk gegeven penalty te benutten, maar de Belgen bleven op 1-2 steken.

"Ik heb het penaltymoment niet teruggezien, maar iedereen vertelde me dat het nogal dubieus was. We moesten hoe dan ook op de top van ons kunnen spelen en dat is precies wat we gedaan hebben. Ik ben heel erg blij met de manier waarop mijn ploeg voor de dag kwam", aldus Mancini.

In de halve finales treft Italië dinsdag met Spanje opnieuw een loodzware tegenstander. "We gaan naar Wembley met de wetenschap dat we dit toernooi nog veel kunnen brengen. Net als tegen België treffen we een pittige tegenstander van wereldklasse, dus het is nu belangrijk om onze rust te pakken."