Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne zijn diep teleurgesteld na de uitschakeling met België op het EK. De 'Rode Duivels' gingen vrijdag in de kwartfinales met 2-1 onderuit tegen Italië.

"Het komt hard aan, dit is een tik", baalde Courtois bij Sporza. "We speelden tegen een hele goede ploeg. Ze begonnen misschien iets gretiger aan de wedstrijd, maar de keeper verrichtte een geweldige redding."

België kwam na een half uur op achterstand door een doelpunt van Nicolò Barella, waarna Lorenzo Insigne vlak voor rust op fraaie wijze voor de 2-0 zorgde. Nog voor de onderbreking bracht Romelu Lukaku zijn ploeg uit een strafschop terug in de wedstrijd, maar in de tweede helft werd ondanks een aantal grote kansen niet meer gescoord.

"De eerste goal gaven we te makkelijk weg en bij de tweede moesten we misschien uitstappen", vond Courtois. "We kwamen nog terug tot 2-1 en ik had het gevoel dat we nog een keer konden scoren, maar het was het verhaal van net niet. Twee keer kwam een voorzet net niet aan."

Zo liet Lukaku in de tweede helft twee flinke kansen liggen. Eerst wist hij Leonardo Spinazzola op wonderbaarlijke wijze niet te passeren en even later de spits kwam hij met zijn hoofd net niet bij een voorzet van Nacer Chadli.

Foto: Getty Images

De Bruyne: 'Heb er alles aan gedaan'

"Het is een teleurstelling", treurde De Bruyne. "We hebben alles geprobeerd om deze wedstrijd te winnen. De eerste goal was een foutje van ons en de tweede was fantastisch. Jammer dat de bal er bij ons niet voor de tweede keer in gaat."

Voorafgaand aan de wedstrijd in München was het nog onduidelijk of De Bruyne mee kon doen, maar hij bleek op tijd hersteld van een enkelblessure. Die liep de sterspeler op in de achtste finale tegen Portugal.

"Voor mij persoonlijk zijn dit rare weken geweest", aldus De Bruyne, die de eerste wedstrijd op dit EK miste door een breuk in zijn oogkas. "Ik voelde heel veel druk om te spelen. Ik heb er alles aan gedaan om de ploeg te helpen. Voor 100 procent en zelfs meer."