Luis Enrique vindt dat zijn ploeg de plek in de halve finales van het EK heeft verdiend. Spanje schaarde zich vrijdagavond na strafschoppen ten koste van Zwitserland onder de laatste vier.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Enrique verwees na de zwaarbevochten overwinning in Sint-Petersburg naar de bewogen EK-voorbereiding die de Spanjaarden beleefden. Enkele coronabesmettingen zorgden voor een onzekere aanloop naar het toernooi, dat bovendien niet goed werd begonnen met twee gelijke spelen.

"De dingen die we hebben overwonnen, hebben ons sterker gemaakt. We zijn nu 33 dagen bij elkaar en er is ons al van alles overkomen", zei de 51-jarige Enrique, die met Spanje in de halve eindstrijd op Italië stuit.

"Ik herinner me nog dat we met zijn allen een gesprek hadden waarin ik mijn spelers vertelde dat ze moeilijkheden zouden gaan tegenkomen en die zouden moeten gaan overwinnen. Zo is het ook gegaan. Mijn ploeg was erop voorbereid."

De Spanjaarden mogen naar Wembley voor de halve finale tegen Italië. De Spanjaarden mogen naar Wembley voor de halve finale tegen Italië. Foto: Getty Images

Enrique ervoer geen stress tijdens penaltyreeks

Tijden de strafschoppenserie, waarin over en weer werd gemist, had Enrique naar eigen zeggen geen last van stress. "Eigenlijk heb ik de rustigste penaltyreeks ooit beleefd", zei hij.

"We hadden er tot dat moment namelijk alles aan gedaan. Meer kun je nu eenmaal niet doen. Je kunt niemand dwingen om een penalty te nemen, de spelers kozen er allemaal zelf voor. Ze hebben het helemaal zelf gedaan."

De halvefinalewedstrijd tussen Spanje en Italië wordt dinsdag om 21.00 uur op Wembley gespeeld. Bij Tsjechië-Denemarken en Oekraïne-Engeland wordt om de andere twee tickets voor de halve eindstrijd gespeeld.