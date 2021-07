De spelers en bondscoach Vladimir Petkovic van Zwitserland kijken met een goed gevoel terug op het EK, ook al werden ze vrijdag uitgeschakeld door Spanje in de kwartfinales. Ze zijn er trots op dat ze zover zijn gekomen.

Spanje was na strafschoppen te sterk voor de Zwitsers, die voor het eerst de kwartfinales haalden. In de achtste finales had de ploeg van Petkovic gestunt door wereldkampioen Frankrijk uit te schakelen.

"We hebben het verbazingwekkend goed gedaan. Het is niet te beschrijven. Ik ben echt trots op het hele team", zei aanvoerder Xherdan Shaqiri, die genoten heeft van de knappe overwinning op de Fransen.

"Die wedstrijd heeft echt iets losgemaakt in Zwitserland, dat hebben we allemaal gemerkt. Ik wil iedereen bedanken voor de steun. Helaas hebben we het vandaag niet gered, maar deze ploeg zal voor altijd worden herinnerd."

Keeper Yann Sommer was emotioneel toen hij voor de camera verscheen. "Ik ben heel trots op de manier waarop we het met zijn allen hebben gedaan. Het is jammer dat we het met de strafschoppen niet hebben gered."

Xherdan Shaqiri zette Zwitserland op 1-1 tegen Spanje. Xherdan Shaqiri zette Zwitserland op 1-1 tegen Spanje. Foto: Getty Images

Petkovic: 'Mijn spelers zijn helden'

Ook bondscoach Petkovic was ondanks het verlies tegen Spanje louter positief. "Ik ben erg trots op mijn team, op alle spelers. Ze hebben alles gegeven, ze zijn helden", zei hij naderhand.

"Helaas bemoeilijkte een rode kaart ons spel in de slotfase en de verlenging. Maar we verdienden het om door te gaan. Mijn spelers waren al helden, omdat ze al iets groots hadden bereikt. We gaan trots naar huis, ondanks het verlies na strafschoppen. Dat was een loterij."

Spanje staat in de halve finales van het EK tegenover Italië, dat België uitschakelde in de kwartfinales. De andere kwartfinalewedstrijden zijn Tsjechië-Denemarken en Oekraïne-Engeland.