Italië heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het EK. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini boekte in München een benauwde overwinning in de kraker tegen België: 2-1.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Nicolò Barella opende na een half uur de score voor Italië, dat eerder in de wedstrijd nog een doelpunt van Leonardo Bonucci afgekeurd zag worden wegens buitenspel.

Vlak voor rust verdubbelde Lorenzo Insigne de voorsprong, maar nog voor de onderbreking maakte Romelu Lukaku uit een strafschop de aansluitingstreffer voor de Belgen. De 'Rode Duivels' kregen in de tweede helft een aantal grote kansen op de gelijkmaker, maar wisten niet meer te scoren.

Bij de laatste vier neemt Italië het op tegen Spanje, dat eerder op de dag na penalty's afrekende met Zwitserland. Het halvefinaleduel wordt dinsdag om 21.00 uur op het Londense Wembley gespeeld.

Italië bleef tegen België, dat in de achtste finales titelverdediger Portugal uitschakelde, voor de 32e keer op rij ongeslagen en bereikte voor de vierde keer de halve finales van een EK. 'La Squadra Azzurra' veroverde alleen in 1968 de Europese titel.

Italië viert de 2-0 van Lorenzo Insigne. Italië viert de 2-0 van Lorenzo Insigne. Foto: Getty Images

Barella opent score voor Italië

In de Allianz Arena kreeg Lukaku al in de eerste minuut een kans op de openingstreffer, maar doelman Gianluigi Donnarumma was goed bij de les. In de dertiende minuut kwam Italië wel tot scoren. Bonucci verlengde met succes een vrije trap, maar de treffer werd op advies van de VAR geannuleerd wegens buitenspel.

Vervolgens kwam België er een aantal keren gevaarlijk uit en leverde dat kansen op voor Kevin De Bruyne en Lukaku, maar bij beide doelpogingen greep Donnarumma goed in. Aan de andere kant was het even later wel raak toen Barella langs meerdere Belgen dribbelde en de bal in de verre hoek schoot, terwijl Ciro Immobile op de grond lag in het strafschopgebied.

Italië ging daarna op zoek naar de 2-0 en die werd vlak voor rust gemaakt door Insigne. De vleugelspeler schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied schitterend in de rechterhoek. Nog voor de pauze kwam België terug in de wedstrijd. De bal ging op de stip na een duw van Giovanni Di Lorenzo in de rug van Jérémy Doku, waarna Lukaku het buitenkansje benutte.

De teleurstelling is groot bij de Belgen. De teleurstelling is groot bij de Belgen. Foto: Getty Images

Lukaku mist grote kans op gelijkmaker

In de tweede helft gingen de Belgen op jacht naar de gelijkmaker en daar waren ze na een uur heel dichtbij. Terwijl Donnarumma verslagen was, kreeg Lukaku de bal op wonderbaarlijke wijze niet langs Leonardo Spinazzola. De linksback van Italië dook even later zelf gevaarlijk op aan de andere kant, maar hij volleerde de bal naast.

Twintig minuten voor tijd kwam de ploeg van bondscoach Roberto Martínez opnieuw bijna op gelijke hoogte. Lukaku en Thorgan Hazard konden echter beiden net niet bij een voorzet van Nacer Chadli.

België bleef ook in de slotfase op de 2-2 jagen, maar echt grote kansen bleven uit. Wel raakte Italië Spinazzola nog kwijt door een blessure, maar de voorsprong werd niet meer uit handen gegeven.