Spanje heeft zich vrijdag ternauwernood geplaatst voor de halve finales van het EK. De ploeg van bondscoach Luis Enrique rekende in Sint-Petersburg pas na strafschoppen af met Zwitserland, dat eerder nog wereldkampioen Frankrijk had uitgeschakeld.

Spanje kwam al na acht minuten op voorsprong door een eigen doelpunt van Denis Zakaria, maar het taaie Zwitserland herpakte zich en kwam na rust op gelijke hoogte via aanvoerder Xherdan Shaqiri. Nog in de tweede helft kreeg de Zwitser Remo Freuler een controversiële rode kaart voor een op het oog onschuldige tackle.

In het restant van de reguliere speeltijd en ook in de verlenging hielden de tien Zwitsers stand, waarna Spanje nipt de beste was bij een penaltyserie waarin veel strafschoppen werden gemist. Na negen penalty's was het 3-1.

Bij de laatste vier neemt Spanje het op tegen Italië, dat later op de avond in de kwartfinales van België won. Het halvefinaleduel staat dinsdag om 21.00 uur op het programma en wordt gespeeld op het Londense Wembley.

Het is de vijfde keer dat Spanje de halve finales op een EK bereikt. Bij de voorgaande vier keer greep 'La Roja' de Europese titel, waarvan de laatste keer in 2012. Bij de laatste editie in 2016 strandde Spanje in de achtste finales.

Voor Zwitserland komt er een einde aan een gedenkwaardig EK. De ploeg van bondscoach Vladimir Petkovic schakelde in de vorige ronde nog regerend wereldkampioen Frankrijk na penalty's uit. De Zwitsers waren op een EK nooit verder gekomen dan de laatste zestien.

Spanje op 1-0 door tiende eigen doelpunt

Met hooggespannen verwachtingen begon Zwitserland in Sint-Petersburg aan de kwartfinale tegen Spanje, maar het waren de Spanjaarden die vanaf de aftrap het spel domineerden en de beste kansen kregen.

Na acht minuten was al raak: Jordi Alba haalde van afstand uit en zag zijn schot beroerd worden door Zakaria, waardoor de Zwitserse doelman Yann Sommer kansloos was. Het was alweer het tiende eigen doelpunt op dit EK, waarmee er dit toernooi al vaker in eigen doel werd geschoten dan bij alle voorgaande EK's opgeteld.

Zwitserland bleef echter in de wedstrijd en deed halverwege de tweede helft iets terug, nadat Manuel Akanji en Nico Elvedi al flinke kopkansen hadden gemist. Na miscommunicatie tussen Aymeric Laporte en Pau Torres kwam de bal bij Shaqiri en de aanvaller werkte via de binnenkant van de paal binnen.

VAR gaat mee in controversieel besluit Oliver

Tien minuten later viel de controversiële rode kaart voor Freuler. De Zwitser zette een sliding in bij Gerard Moreno en raakte daarbij de bal, maar de Engelse scheidsrechter Michael Oliver zag er een rode kaart in. Ook de VAR stemde in met dat besluit.

Met tien man sleepte Zwitserland er een verlenging uit, al kwamen ze er daarin bijna niet meer uit. Spanje hield vrijwel continu druk op het doel van Sommer, al waren écht grote kansen spaarzaam.

In de penaltyserie leek een nieuwe Zwitserse stunt in de maak toen Sergio Busquets de eerste strafschop miste, maar na wat missers over en weer waren het toch de Spanjaarden die het eerste halvefinaleticket pakten.