Op het huidige EK zijn er al meer eigen doelpunten gevallen dat alle voorgaande EK's bij elkaar. Door het eigen doelpunt van Zwitserland vrijdag in de kwartfinale tegen Spanje staat de teller al op tien eigen goals.

Denis Zakaria zorgde voor de negatieve primeur door in de achtste minuut van Zwitserland-Spanje het schot van Jordi Alba via de noppen van zijn schoen achter zijn eigen doelman Yann Sommer te werken.

Van de tien eigen doelpunten op dit EK vielen er acht in de groepsfase. De eerste eigen goal viel al in de openingswedstrijd op dit EK tussen Turkije en Italië. Toen verschalkte de Turk Merih Demiral zijn doelman (0-3).

Het eerste eigen doelpunt op een EK werd in 1976 gemaakt door Anton Ondrus. De speler van Tsjechië-Slowakije schoot in de halve finale tegen het Nederlands elftal in eigen doel. Die treffer bleef zonder gevolgen, want na een 1-1 na reguliere speeltijd won Tsjechië-Slowakije na verlenging met 3-1.

Sindsdien vielen er tot het huidige EK nog maar acht eigen doelpunten, waaronder drie op het EK van 2016 in Frankrijk. Dat kampioenschap had het EK-record in handen, maar was al overtuigend uit de boeken geschoten.

Het nieuwe record is mede te wijten aan het grotere deelnemersveld. Sinds 2016 zijn er 24 landen welkom op het EK, terwijl in 1976 slechts vier landen streden om de Europese titel.

Eigen doelpunten op een EK 1976: 1

1996: 1

2000: 1

2004: 2

2012: 1

2016: 3

2021: 10

