Giorgio Chiellini ligt naar eigen zeggen niet wakker van Romelu Lukaku. De Italiaanse verdediger, die hersteld is van een blessure, staat vrijdag in de kwartfinales van het EK tegenover de spits van België.

"Ik heb veel respect voor Lukaku's geweldige seizoen bij Internazionale", refereerde Chiellini donderdag tijdens een persconferentie aan de 24 competitiegoals van de Belg in de Serie A. "Maar ik vind het een belediging voor zijn ploeggenoten om te denken dat België alleen maar om Lukaku draait. We zullen ons net zoals altijd voorbereiden op de wedstrijd. Romelu en ik zullen goed slapen."

De 36-jarige Chiellini vocht als verdediger van Juventus afgelopen seizoen verschillende duels uit met de acht jaar jongere Lukaku, die op dit EK al twee keer trefzeker was. In de vier onderlinge ontmoetingen, waarvan twee in de Coppa Italia, wist topscorer Lukaku slechts één keer te scoren voor Internationale, dat aan het einde van het seizoen wel de scudetto veroverde.

"Ik moet toegeven dat ik het de voorbije wedstrijden tegen hem niet makkelijk had", zei Chiellini na de persconferentie tegen Sporza. "Het is onmogelijk om te denken dat je duels van hem kunt winnen. Het is zaak om hem zoveel mogelijk in bedwang te houden."

"Ik geloof dat hij de laatste twee jaar nog een stap vooruit heeft gezet. Zeker op het vlak van leiderschap en doeltreffendheid. Het is door zijn fysieke kracht moeilijk op hem te verdedigen. Hij is een referentiepunt voor België."

Giorgio Chiellini en Romelu Lukaku stonden tijdens Juventus-International vaker tegenover elkaar. Foto: Getty Images

'Ben blij dat ik beschikbaar ben'

Het was lang onzeker of Chiellini de kwartfinale tegen België zou halen. De veteraan kampte met een blessure en miste de laatste groepswedstrijd tegen Wales en het achtstefinaleduel met Oostenrijk, maar volgens de recordinternational van Italië staan inmiddels alle seinen op groen.

"Ik ben blij dat ik beschikbaar ben. Dit is een fantastische groep. De coach zal veel twijfels hebben. In deze groep maken veel spelers kans op een basisplaats. We zijn er allemaal klaar voor en willen het goed doen. De finale is ons doel."

België-Italië staat vrijdag om 21.00 uur op het programma. Het duel wordt afgewerkt in de Allianz Arena in München en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic. De winnaar neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Zwitserland en Spanje, die vrijdag om 18.00 uur wordt gespeeld.