De UEFA heeft donderdag de kaartverkoop voor fans in Groot-Brittannië voor de EK-kwartfinale zaterdag in Rome tussen Engeland en Oekraïne stopgezet uit vrees voor schendingen van de Italiaanse coronaregels.

Daarnaast worden reeds aangeschafte tickets in Groot-Brittannië met terugwerkende kracht geannuleerd vanaf 28 juni. Het is onduidelijk hoeveel Britse toegangsbewijzen in totaal zijn geblokkeerd voor de wedstrijd in de Italiaanse hoofdstad.

"De Italiaanse autoriteiten hebben de UEFA dringend verzocht maatregelen te nemen om te voorkomen dat Britse burgers de vereiste quarantainemaatregelen bij binnenkomst in Italië omzeilen", lichtte de UEFA toe.

Reizigers uit Groot-Brittannië moeten momenteel vijf dagen in quarantaine als ze naar Italië willen komen. Er bestaat ook in Italië bezorgdheid over de opkomst van de zeer besmettelijke deltavariant van het coronavirus.

"Gezien de huidige situatie is het onmogelijk om nu naar Italië te komen om de wedstrijd op zaterdag te bekijken en tegelijkertijd te voldoen aan de quarantaineperiode", zei staatssecretaris Pierpaolo Sileri van het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid.

Een speciale eenheid van de Italiaanse politie zal er streng op toezien dat alle coronaregels door de aanwezige voetbalsupporters worden nageleefd. Engeland-Oekraïne begint zaterdag om 21.00 uur in Stadio Olimpico in Rome.