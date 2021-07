De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini gaat de ontmoeting van zijn ploeg met België in de kwartfinales van het EK met vertrouwen tegemoet. De twee landen staan vrijdag tegenover elkaar in München.

"We hebben veel respect voor onze tegenstander, maar we weten ook dat we zelf goed zijn", zei Mancini donderdag in de aanloop naar de kwartfinale.

Ook prees de 56-jarige coach de 'Rode Duivels'. "België heeft een geweldig team. Het land staat al jaren op nummer één van de FIFA-ranking en normaal moet het voor de neutrale toeschouwer een fantastische wedstrijd worden."

"België is samen met Frankrijk momenteel misschien wel het sterkste land in Europa", vervolgde Mancini. "Maar dat wil niet zeggen dat ze ons ook wel even verslaan. Op internationaal niveau bestaan geen makkelijke wedstrijden."

Italië en België wonnen beide al hun groepswedstrijden. In de achtste finales rekende 'La Squadra Azzurra' af met Oostenrijk (2-1) en schakelden de Belgen titelverdediger Portugal (1-0) uit.

Italië tijdens de training in de Allianz Arena in München. Italië tijdens de training in de Allianz Arena in München. Foto: AFP

'Roberto Martínez vertelt ons momenteel niet alles'

Bij België zijn sterspelers Kevin De Bruyne (enkelblessure) en Eden Hazard (hamstringblessure) een twijfelgeval voor de kwartfinale tegen Italië. Mancini sluit niet uit dat beiden van de partij zijn.

"Mijn collega Roberto Martínez vertelt ons momenteel niet alles. Dat is logisch, want hij bereidt zich voor op een belangrijke wedstrijd. Als De Bruyne en Hazard fit zijn, wordt het moeilijker voor ons. Toch hoop ik wel dat ze erbij zijn, want ik wil dat de beste spelers op het veld staan", aldus Mancini, die verwacht dat zijn eigen spelers allemaal beschikbaar zijn.

De kwartfinale tussen België en Italië begint vrijdag om 21.00 uur in München en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic.