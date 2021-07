Het is nog niet duidelijk of Kevin De Bruyne en Eden Hazard vrijdag voor België kunnen spelen in de kwartfinales van het EK tegen Italië. Bondscoach Roberto Martínez beslist daar pas op het laatste moment over.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

"Zoals jullie weten hebben Kevin en Eden vanochtend niet getraind, maar er zullen nog 24 uur passeren die positief zijn voor hun herstel", zei Martínez donderdag op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met Italië.

"Op dit moment vechten we tegen de tijd. We nemen de beslissing over Kevin en Eden pas in de laatste minuut. Op dit moment is het onmogelijk te zeggen of ze fit zullen zijn."

De Bruyne moest zich maandag tijdens de achtste finale tegen Portugal (1-0-zege) vlak na rust laten vervangen met een enkelblessure. Hazard liep in de slotfase een hamstringblessure op.

Aanvoerder Eden Hazard heeft last van zijn hamstring. Aanvoerder Eden Hazard heeft last van zijn hamstring. Foto: Getty Images

'Het zal moeilijk zijn om ze volledig fit te krijgen'

Martínez is positiever over de speelkansen van De Bruyne in vergelijking met die van Hazard. "Het wordt misschien moeilijk om Eden morgen al fit te krijgen. Met Kevin is het anders. We zullen zien hoe het is met zijn balgevoel. Het zal moeilijk zijn om ze volledig fit te krijgen."

Volgens Martínez spelen de Belgen geen toneel in de aanloop naar het duel met Italië. "We proberen de spelers fit te krijgen, dat heeft niets met spelletjes of met arrogantie te maken."

De kraker tussen België en Italië begint vrijdag om 21.00 uur en wordt afgewerkt in de Allianz Arena in München. De winnaar speelt in de halve finale tegen Spanje of Zwitserland.