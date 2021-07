Bondscoach Luis Enrique heeft alle vertrouwen in zijn ploeg in de jacht op een ticket voor de halve finales van het EK. Spanje presteert dit toernooi wisselvallig, maar kan vrijdag de laatste vier halen.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

"Ik heb op dit EK nog geen beter team gezien dan Spanje", zei Enrique donderdag aanloop naar de kwartfinale vrijdag tegen Zwitserland in Sint-Petersburg (aftrap 18.00 uur).

Spanje speelde in de groepsfase gelijk tegen Zweden (0-0) en Polen (1-1), waarna Slowakije met ruime cijfers werd verslagen (5-0). In de achtste finales rekende de Europees kampioen van 2008 en 2012 na verlenging af met Kroatië: 5-3.

"Ook in defensief opzicht zijn we bij dit toernooi een van de beste ploegen. Ik ben echt heel blij met de manier waarop we tot dusver hebben gespeeld. Ik heb vertrouwen in al mijn spelers", reageerde Enrique op de vraag of hij nog van plan is om tegen Zwitserland wijzigingen door te voeren.

Spanje speelde in de Nations League in het najaar van 2020 al twee keer tegen Zwitserland (1-0 en 1-1). "Beide teams kennen elkaar dus goed. Zwitserland beschikt niet over heel veel internationaal bekende spelers, maar als collectief behoren ze tot de beste teams op dit EK", aldus Enrique.