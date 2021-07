De laatste twee tickets voor de halve finales van het EK staan zaterdagavond op het spel. Om 18.00 uur speelt Oranje-beul Tsjechië tegen Denemarken en om 21.00 uur nemen Oekraïne en Engeland het tegen elkaar op in Rome.

18.00 uur, Olympisch stadion in Bakoe: Tsjechië-Denemarken

Het duel in de Azerbeidzjaanse hoofdstad is een herhaling van de kwartfinale op het EK 2004, toen de de Tsjechen in Porto veel te sterk waren voor de Denen. Nu is Denemarken de favoriet bij de bookmakers. Het duel heeft ook een Nederlands tintje, want Björn Kuipers is de scheidsrechter.

Weetje over de wedstrijd: Denemarken won slechts twee van de 25 wedstrijden tegen Tsjechië/Tsjecho-Slowakije. Dertien keer wonnen de Tsjechen en tien keer werd het gelijk.

Speler om in de gaten te houden: Hij was met twee goals belangrijk voor Denemarken in de achtste finale tegen Wales, maar Kasper Dolberg is nog niet zeker van een basisplaats. De Deen had tegen Wales zijn eerste basisplaats op het EK, dankzij een blessure van Yussuf Poulsen. Poulsen kan tegen Tsjechië weer een deel van de wedstrijd meedoen en dus is het de vraag of bondscoach Kasper Hjulmand de oud-Ajacied weer opstelt.

Kasper Dolberg scoorde twee keer in de achtste finale tegen Wales. Kasper Dolberg scoorde twee keer in de achtste finale tegen Wales. Foto: Getty Images

21.00 uur, Stadio Olimpico in Rome: Oekraïne-Engeland

Het zal even wennen zijn voor de Engelse ploeg en hun fans. Ze spelen namelijk voor het eerst (en voor het laatst) dit toernooi niet op Wembley. Bij een zege op Oekraïne lijkt dit EK met de halve finale en finale in Londen de uitgelezen mogelijkheid op de eerste EK-finale ooit.

Weetje over de wedstrijd: De twee huidige bondscoaches Gareth Southgate en Andriy Shevchenko stonden als speler tegenover elkaar in de eerste wedstrijd ooit tussen Engeland en Oekraïne. Op 31 mei 2000 wonnen de Engelsen met 2-0.

Speler om in de gaten te houden: Mede dankzij doelman Jordan Pickford hoefden de Engelsen in de eerste vier wedstrijden van dit toernooi nog geen doelpunt te incasseren. Pickford is dicht bij een record, want het lukte een doelman nog nooit om in de eerste vijf wedstrijden op een EK de nul te houden.