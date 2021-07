De Belgische sterspelers Eden Hazard en Kevin De Bruyne hebben zich donderdag wederom niet laten zien op het trainingsveld, een dag voor de EK-kwartfinale tegen Italië.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

De laatste training voor vertrek naar München was donderdag een kwartier open voor de pers. Hazard en De Bruyne ontbraken toen op het veld.

De kans is klein dat ze vrijdag kunnen meedoen tegen Italië. "Hun EK is nog niet voorbij", zei bondscoach Roberto Martínez eerder in de week wel.

De Bruyne moest zich maandag tijdens de achtste finale tegen Portugal (1-0-zege) vlak na rust laten vervangen met een enkelblessure. Hazard liep in de slotfase een hamstringblessure op. Verdediger Jason Denayer keerde donderdag wel terug op het trainingsveld.

Bij Italië zijn de verdedigers Alessandro Florenzi en Giorgio Chiellini hersteld van fysieke problemen. Ze trainen weer voluit mee met de 'Azzurri'.

De kwartfinale in München begint om 21.00 uur.