Dries Mertens vindt niet dat België op het EK voor het laatst een serieuze gooi kan doen naar een hoofdprijs. De Belgische selectie van bondscoach Roberto Martínez, die het zaterdag in de kwartfinales opneemt tegen Italië, is aan de oude kant en staat op het punt om afscheid te nemen van een aantal routiniers.

"Dit is zeker niet de laatste kans", benadrukt de 34-jarige Mertens woensdag tijdens een persbijeenkomst in het Belgische Tubize, waar België verblijft gedurende het EK. "De toekomst ziet er goed uit, ik geloof er enorm in. Deze kans moet je grijpen."

Met onder anderen routiniers Jan Vertonghen (34), Thomas Vermalen (35), Toby Alderweireld (32) en Axel Witsel (32) in de gelederen beschikt België over een van de oudste selecties op het EK. Tegen Portugal was de basiself gemiddeld 30,4 jaar oud. Alleen Slowakije stelde op dit EK een ouder elftal op (30,5 jaar oud, tegen Zweden).

België werd nog nooit Europees- of wereldkampioen. De beste prestatie van de 'Rode Duivels' op een eindtoernooi is tweede plaats op het EK van 1980 in Italië. Zodoende heeft de huidige "gouden generatie" met onder andere Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku nog niet weten te oogsten.

België maakt vooralsnog wel een sterke indruk op het EK. De formatie van bondscoach Martínez rekende in de achtste finales nipt af met titelverdediger Portugal (1-0) en won ook alle wedstrijden in de groepsfase, waarbij slechts één treffer werd geïncasseerd.

Dries Mertens sprak woensdag de aanwezige journalisten toe. Foto: Getty Images

'Had niet verwacht dat Italië zo zou spelen'

Volgens Mertens is de hechte defensie de sleutel voor het huidige succes. "Je moet een toernooi winnen door geen doelpunten tegen te krijgen. We hebben de kwaliteiten om vooraan het verschil te maken. Ik wil dat hier winnen. Het is gewoon moeilijk om een prijs te winnen in interlandvoetbal. Eén keer om de twee jaar is er een mogelijkheid."

Met Italië stuit Mertens op een bekende tegenstander, want de huidige speler van Napoli is al acht jaar actief in het land. "Deze ploeg kan heel goed voetballen", aldus Mertens. "Niemand verwachtte dat ze op die manier zouden spelen. Ook ik niet. Ze speelden al het mooiste voetbal, althans in de eerste drie wedstrijden in Rome. Dat ze nu overal favoriet worden genoemd, kan ik wel begrijpen."

Mertens heeft op zijn beurt nog geen indruk kunnen maken op dit toernooi. De oud-speler van onder meer PSV, FC Utrecht en AGOVV is voornamelijk invaller. "Mijn toernooi kan beter, maar het is niet zo belangrijk zolang we winnen. Ik hoop er natuurlijk enorm op dat mijn moment nog komt. Maar belangrijker is dat we die beker winnen."

België-Italië staat vrijdag op het programma in München. Het duel in de Allianz Arena begint om 21.00 uur. De winnaar van de kwartfinale neemt het bij de laatste vier op tegen de winnaar van Zwitserland-Spanje.