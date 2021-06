Joachim Löw wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 61-jarige Duitser heeft woensdag laten weten dat hij geen interesse heeft in de openstaande vacature bij de KNVB.

Löw zwaait na vijftien jaar af als bondscoach van Duitsland en werd op zijn afsluitende persconferentie gevraagd of hij er oren naar heeft de dinsdag opgestapte Frank de Boer op te volgen bij Oranje.

"Ik heb daar op dit moment geen interesse in. In Nederland lopen genoeg goede coaches rond die het Nederlandse voetbal goed kennen", liet Löw weten. Dinsdag had hij in een interview al gezegd dat hij toe is aan tijd voor zichzelf en niet direct aan een nieuwe trainersklus wil beginnen.

Duitsland ging dinsdag op een kolkend Wembley - er zaten ruim 40.000 toeschouwers - met 2-0 ten onder tegen Engeland in de achtste finales van het EK. Het betekende het einde van het tijdperk-Löw voor 'Die Mannschaft'.

Onder leiding van Löw veroverde Duitsland in 2014 de wereldtitel door Argentinië in de finale te verslaan. In de twee eerdere WK-edities werden onze oosterburen derde. Op het EK van 2008 werden de Duitsers tweede en in 2012 en 2016 was de ploeg van Löw halvefinalist.

De periode van De Boer als bondscoach van Oranje duurde nog geen jaar. De oud-topverdediger trok zijn conclusies nadat Nederland zondag in de achtste finales van het EK op pijnlijke wijze met 2-0 van Tsjechië verloor.