Artem Besyedin kan de rest van dit EK niet meer in actie komen voor Oekraïne. De aanvaller raakte dinsdagavond in het achtstefinaleduel met Zweden (1-2-zege na verlenging) geblesseerd na een grove charge.

De Zweed Marcus Danielson strekte zijn been in een duel en raakte daarbij de bal, maar plantte zijn voet ook op de knie van Besyedin. Scheidsrechter Daniele Orsato werd door de VAR geadviseerd om de herhaling op het scherm langs het veld te bekijken en besloot vervolgens rood te trekken.

Met tien man was Zweden in het restant van de verlenging genoodzaakt te verdedigen en de Scandinaviërs incasseerden in extremis de 1-2. Artem Dovbyk kopte Oekraïne naar de kwartfinales, maar in het komende duel met Engeland kan bondscoach Andri Shevchenko dus niet meer over Besyedin beschikken.

"Helaas betalen we een hoge prijs voor de mooie overwinning op Zweden", schrijft assistent-bondscoach Oleksandr Shovkovskyi op Instagram. "We zullen niet meer op Besyedin kunnen rekenen dit EK. Hij moet voor onderzoek terug naar Kiev. Hopelijk valt zijn blessure mee."

Besyedin kwam tegen Zweden aan het begin van de verlenging het veld in. De negentienvoudig international deed eerder als invaller mee tegen Noord-Macedonië en Oostenrijk in de groepsfase.

Het kwartfinaleduel tussen Oekraïne en Engeland staat zaterdag op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld in Stadio Olimpico in Rome en begint om 21.00 uur.