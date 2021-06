Italië kan in de kwartfinales van het EK tegen België weer beschikken over aanvoerder Giorgio Chiellini. De 36-jarige centrale verdediger is hersteld van de dijbeenblessure die hij opliep in de tweede groepswedstrijd tegen Zwitserland (3-0).

Chiellini traint al een paar dagen volop mee met de selectie. Hij moest de laatste wedstrijd in de poule tegen Wales (1-0) en de achtste finale tegen Oostenrijk (2-1 na verlenging) aan zich voorbij laten gaan.

De 109-voudig international zal tegen België normaal gesproken weer een koppel vormen met de eveneens ervaren Leonardo Bonucci, die tijdens alle EK-wedstrijden meedeed.

Chiellini werd tegen Wales en Oostenrijk vervangen door respectievelijk Internazionale-verdediger Alessandro Bastoni en Francesco Acerbi van Lazio.

De Italianen zijn een van de overgebleven favorieten voor de Europese titel. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini verkeert in vorm en is al 31 wedstrijden ongeslagen.

Het duel tussen de Italianen en de Belgen wordt vrijdag gespeeld in München. De aftrap is om 21.00 uur.