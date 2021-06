De teleurstelling zit behoorlijk diep bij de spelers van Zweden na de uitschakeling in de achtste finales van het EK. Bondscoach Janne Andersson, die zijn ploeg dinsdagavond in de blessuretijd van de verlenging met 1-2 zag verliezen van Oekraïne, denkt dat er veel tijd overheen moet gaan voordat er sprake kan zijn van berusting.

"Dit is waarschijnlijk mijn bitterste ervaring in het voetbal. Iedereen is teleurgesteld en stil in de kleedkamer. Er valt ook niks te zeggen, want dat helpt allemaal niet. Er is tijd nodig om deze wond te helen", zei Andersson na de wedstrijd in Glasgow, waar het na negentig minuten 1-1 stond.

In de eerste helft van de verlenging kwam Zweden met een man minder te staan door een directe rode kaart voor Marcus Danielson, die na ingrijpen van de VAR werd weggestuurd na een (onfortuinlijke) grove charge. De Scandinaviërs hielden lang stand, maar Oekraïne zegevierde dankzij een kopbal van Artem Dovbyk in de 121e minuut.

"De rode kaart drukte natuurlijk een stempel op de wedstrijd", oordeelde Andersson. "Met elf man hadden we een grotere kans gehad om te winnen, maar met tien moesten we vooral verdedigen. We speelden verder best een goede wedstrijd, dus dan is het pijnlijk dat het op de valreep toch nog misging."

'Ons geweldige avontuur komt abrupt ten einde'

Ondanks de uitschakeling kan Zweden het EK met opgeheven hoofd verlaten, want in 2008, 2012 en 2016 strandden de Scandinaviërs al in de groepsfase. Andersson realiseert zich dat het slechter had gekund, maar de teleurstelling overheerst nog.

"Ons geweldige avontuur komt nu abrupt ten einde. We waren heel dicht bij iets heel moois. Maar het was een goed toernooi, want Zweden was sinds 2004 niet meer door de groepsfase gekomen", sloot de bondscoach met een positieve noot af.

Oekraïne mag zich op gaan maken voor een krachtmeting met Engeland, dat dinsdagavond met 2-0 te sterk was voor Duitsland. Dat kwartfinaleduel staat zaterdag op het programma op Wembley.