Oleksandr Zinchenko vindt dat Oekraïne zijn criticasters het zwijgen heeft opgelegd door dinsdag ten koste van Zweden (1-2) de kwartfinales van het EK te bereiken. De voormalige PSV'er, die voor de openingstreffer zorgde in Glasgow, ergerde zich tijdens het toernooi bij vlagen aan de kritiek op zijn ploeg.

Zinchenko schoot Oekraïne in de 27e minuut op voorsprong in Glasgow. De vleugelverdediger van Manchester City, die tegen Zweden als middenvelder stond geposteerd, vierde de openingstreffer door zijn vinger tegen zijn mond te houden terwijl hij richting de bank van Oekraïne sprintte.

"In de eerste drie wedstrijden kregen we veel kritiek over ons heen. Dat was ergens wel terecht vanwege ons spel. Maar met mijn manier van juichen wilde ik duidelijk maken dat alle criticasters nu hun mond moeten houden", aldus Zinchenko op de persconferentie na de wedstrijd.

"Wij verdienen het als team om hier te staan, slagen erin onze ambities waar te maken en historie te schrijven. Het wordt nu dus tijd dat iedereen ons gaat steunen. Overigens doet het overgrote deel dat al. In elke wedstrijd dit toernooi had ik het gevoel dat we een thuiswedstrijd speelden."

Oleksandr Zinchenko diende de criticasters van Oekraïne van repliek door zijn manier van juichen. Oleksandr Zinchenko diende de criticasters van Oekraïne van repliek door zijn manier van juichen. Foto: AFP

Matchwinner Dovbyk: 'Ik zie mezelf niet als held'

Oekraïne bereikte ternauwernood de achtste finales door in een poule met Oranje, Oostenrijk en Noord-Macedonië met drie punten als derde te eindigen. De ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko maakte wel vier doelpunten in de groepsfase en bleek tegen Zweden ook geen moeite te hebben met scoren.

Zweden dwong een verlenging af door een doelpunt van Emil Forsberg voor rust, maar de Scandinaviërs kwamen in de 99e minuut met tien man te staan door een directe rode kaart voor Marcus Danielson. In de blessuretijd van de verlenging kopte invaller Artem Dovbyk Oekraïne naar de laatste acht van het EK.

"Ik zie mezelf niet als een held, ook al zegt iedereen dat ik er één ben", zei matchwinner Dovbyk, die pas zijn eerste EK-minuten maakte en zijn derde interland speelde. "Het begint nu allemaal een beetje in te dalen, maar ik denk niet dat ik zal slapen vanavond. Het wordt een lange nacht."

Oekraïne, dat bij de vorige twee EK-deelnames in de groepsfase strandde, mag zich door de benauwde overwinning op Zweden opmaken voor een krachtmeting met Engeland op zaterdag 3 juli. 'The Three Lions' waren dinsdagavond met 2-0 te sterk voor Duitsland.