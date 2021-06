Oekraïne heeft zich dinsdag als achtste en laatste land voor de kwartfinales van het EK geplaatst. De ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko sloeg tegen Zweden diep in de verlenging toe: 2-1.

De doelpunten in de reguliere speeltijd vielen in de eerste helft. Oekraïne kwam in de 27e minuut op voorsprong door Oleksandr Zinchenko en Zweden forceerde in de 43e minuut de gelijkmaker dankzij Emil Forsberg.

In de verlenging kreeg de Zweed Marcus Danielsson rood en leken beide ploegen zich te verzoenen met een penaltyreeks, tot Artem Dovbyk in de allerlaatste minuten toch nog toesloeg.

Zijn doelpunt in de 121e minuut was het op een na laatste EK-doelpunt ooit gemaakt. Alleen de Turk Semih Sentürk - hij was op het EK van 2008 in de 122e minuut trefzeker tegen Kroatië - scoorde ooit nóg later in de wedstrijd.

Oekraïne, dat bij de twee eerdere EK-deelnames in de groepsfase strandde, neemt het zaterdag in de kwartfinales in Rome op tegen Engeland. De Engelsen waren eerder op dinsdag op een kolkend Wembley met 2-0 te sterk voor Duitsland.

De Oekraïners zijn als enigen nog over uit de poule van Oranje. Nederland strandde in de achtste finales tegen Tsjechië (0-2) en Oostenrijk verloor in dezelfde ronde van Italië (1-2).

Beide ploegen raken na rust het aluminium

Met een misschien wel vooraf onverwachte kwartfinaleplek in het vooruitzicht wilden Zweden en Oekraïne vooral niet verliezen. Beide ploegen loerden op de counter, maar scoorden voor rust wel een keer.

Voormalig PSV'er Zinchenko zette Oekraïne op 0-1 met een knappe volley na een fraaie voorzet van Andriy Yarmolenko en uitblinker Forsberg bracht Zweden met de rust in zicht op 1-1 met een van richting veranderd afstandsschot.

In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde, maar hadden beide teams juist pech in de afronding. Serhiy Sydorchuk raakte namens Oekraïne de paal met een schuiver en Forsberg trof de paal en even later ook nog de lat met een bekeken poging.

Daardoor moest er een verlenging aan te pas komen en daarin moest Zweden na tien minuten verder met tien man. Danielson speelde de bal, maar raakte daarna ongelukkig Artem Besyedin ter hoogte van de knie. Scheidsrechter Daniele Orsato gaf rood op advies van de VAR.

Zweden leek in het restant van de verlenging stand te houden, maar een onoplettendheid in de defensie leidde ertoe dat Dovbyk in extremis alsnog voor de beslissing zorgde.