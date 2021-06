Bondscoach Gareth Southgate en zijn spelers zijn blij en trots na de 2-0-overwinning op Duitsland in de achtste finales van het EK. 'The Three Lions' sloegen in de tweede helft toe op een kolkend Wembley.

In het fameuze stadion in Londen waren zo'n 43.000 toeschouwers aanwezig, waarvan het grootste deel Engelsen. Ze zorgden voor een prachtige sfeer en stuwden hun ploeg na rust langs de Duitsers; Raheem Sterling en Harry Kane scoorden.

"Het was een geweldige dag en een geweldige wedstrijd. De sfeer op Wembley is iets wat we allemaal nooit zullen vergeten. We gaan ervan genieten, al is zaterdag al de volgende grote wedstrijd", zei aanvoerder Kane, die zijn eerste EK-doelpunt maakte.

"Vanaf nu zal iedere ploeg naar ons kijken, ze weten waartoe we in staat zijn. We moeten dit zaterdag opnieuw laten doen en kunnen niet verslappen. We hebben geleverd onder druk en daar moeten we trots op zijn. Hopelijk komen we hier terug voor de halve finale en de finale."

Engeland speelt zaterdag in Rome tegen Oekraïne. De halve finales en de eindstrijd worden op Wembley gespeeld.

23 Klinsmann treurt terwijl BBC-analisten uit hun dak gaan na winst Engeland

'We hebben mensen een gedenkwaardige dag gegeven'

Southgate was vooral blij dat hij met Engeland weer een stap dichter is bij het pakken van een prijs, iets wat hem zelf als speler nooit lukte met de wereldkampioen van 1966.

"Ik ben zó blij. Ik keek op het grote scherm in het stadion en zag David Seaman in beeld. Voor mijn oud-teamgenoten kan ik niets meer veranderen en de pijn van toen zal altijd blijven, maar we hebben mensen wel een nieuwe, gedenkwaardige dag gegeven. Nu moeten we dat ook in Rome gaan doen", aldus de bondscoach.

"Het was gewoon prachtig. We wilden de mensen graag laten genieten en dat is gelukt. We waren echt een team en de fans stonden erachter. Ik zal me deze sfeer op Wembley blijven herinneren."