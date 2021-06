De Duitse spelers en staf zaten er dinsdag flink doorheen nadat ze in Londen door Engeland (0-2-nederlaag) waren uitgeschakeld in de achtste finales op het EK. Het was de laatste wedstrijd voor Joachim Löw als bondscoach.

Duitsland ging ten onder door doelpunten in het laatste kwartier van Raheem Sterling en Harry Kane. Daarvoor miste Timo Werner een grote kans en bij een 1-0-stand liet Thomas Müller een enorme mogelijkheid liggen op de gelijkmaker.

"Het was doodstil in onze kleedkamer. Iedereen is enorm teleurgesteld dat we zijn uitgeschakeld. Tot de 1-0 hadden wij de betere kansen. We hebben onze mogelijkheden echter niet goed uitgespeeld", zei Löw.

"In de slotfase maakte Engeland de wedstrijd ijskoud af. Dat deden ze goed. Maar dat wij niet bij machte waren om terug te komen in het duel maakte de frustratie bij ons alleen nog maar groter. Dit was een onnodige nederlaag."

Manuel Neuer bedankt de Duitse fans na de nederlaag tegen Engeland. Manuel Neuer bedankt de Duitse fans na de nederlaag tegen Engeland. Foto: AP

'Heel verdrietig om 'Jogi' zo teleurgesteld te zien'

Doelman Manuel Neuer had met Löw te doen. Na 198 interlands kwam er een roemloos einde aan het vijftienjarige bewind van de 61-jarige Duitser, die zijn land in 2014 naar de wereldtitel leidde.

"Na het eindsignaal keek ik even naar onze bank", bekende Neuer, die na de zomer met Hans-Dieter Flick, zijn huidige trainer bij Bayern München, te maken krijgt als bondscoach.

"Ik vond het heel verdrietig om 'Jogi' daar zo teleurgesteld te zien. Hij is een geweldig mens. Wij zijn hem allemaal veel dank verschuldigd. Het is heel jammer dat een geweldig tijdperk hier op deze manier moet eindigen."

Löw weet nog niet hoe zijn toekomst eruitziet. "Ik heb nog geen concrete plannen, heb nog niets beslist. Het zal goed zijn om mezelf een beetje van alle verantwoordelijkheid los te maken", vertelde hij.

"Over een mogelijk pensioen heb ik nog nooit iets gezegd. Een pauze is nu gewoon belangrijk. Ik heb even afstand van het voetbal nodig. Daarom zoek ik niet meteen naar iets nieuws, maar er zullen zeker nieuwe uitdagingen op mijn pad komen."