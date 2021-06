Engeland heeft zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinales op het EK. De Engelsen wonnen in de achtste finales in Londen met 2-0 van Duitsland, waar bondscoach Joachim Löw voor de laatste keer op de bank zat.

De doelpunten vielen in het laatste kwartier. Raheem Sterling zette Engeland in de 75e minuut op voorsprong en Harry Kane besliste in de 86e minuut de wedstrijd, die werd gefloten door scheidsrechter Danny Makkelie.

Engeland neemt het zaterdag in de kwartfinales in Rome op tegen Zweden of Oekraïne, die dinsdag om 21.00 uur tegenover elkaar staan in Glasgow.

Low neemt dus in mineur afscheid bij Duitsland. De 61-jarige Duitser, die wordt opgevolgd door Hans-Dieter Flick van Bayern München, was sinds 2006 de bondscoach en leidde de Duitsers in 2014 naar de wereldtitel.

Door de nederlaag van Duitsland is de volledige poule F, die de 'poule des doods' werd genoemd, uitgeschakeld. Eerder strandden Frankrijk (na strafschoppen tegen Zwitserland) en Portugal (tegen België) al in de achtste finales.

De Engelse fans vallen over elkaar heen van vreugde na een doelpunt tegen Duitsland. Foto: Getty Images

Werner mist oog in oog met Pickford

Waar de duels van maandagavond bol stonden van het spektakel, was dat bij Engeland-Duitsland een stuk minder het geval. Beide ploegen namen een afwachtende houding aan, waardoor kansen schaars waren.

Duitsland kreeg de grootste mogelijkheid in de eerste helft. Timo Werner werd door Kai Havertz oog in oog gezet met doelman Jordan Pickford. Maar in plaats van een stiftje koos hij voor een laag schot, waardoor Pickford nog redding kon brengen.

Ook Engeland was tot twee keer toe gevaarlijk voor rust. Raheem Sterling zag zijn afstandsschot stijlvol gekeerd worden door keeper Manuel Neuer en Harry Kane nam in vrijstaande positie de bal verkeerd aan, waardoor Neuer opnieuw kon ingrijpen.

Thomas Müller is teleurgesteld in zichzelf nadat hij heeft verzuimd om Duitsland naast Engeland te schieten. Foto: Getty Images

Müller mist uitgelezen kans op gelijkmaker

In de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde. Lange tijd was een fraaie volley van Havertz op de vuisten van Pickford het enige noemenswaardige wapenfeit, maar in het laatste kwartier gebeurde er van alles.

Engeland brak in de 75e minuut de ban. Sterling zette de aanval zelf op en tikte de bal van dichtbij binnen op aangeven van Luke Shaw. Het was pas de derde treffer van Engeland op dit EK. Opvallend genoeg werden die allemaal gemaakt door Sterling.

Duitsland moest na de 0-1 meer aanzetten en kreeg al snel een uitgelezen kans op de gelijkmaker. Thomas Müller ging na een foute pass van Sterling alleen op Pickford af, maar schoot de bal slordig naast.

Amper een minuut later maakte Engeland een einde aan alle Duitse illusies. Kane kopte raak uit een voorzet van invaller Jack Grealish en bezorgde Engeland daarmee de revanche op Duitsland voor de verloren halve finale op het EK van 1996.