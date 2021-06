Memphis Depay heeft twee dagen later alsnog gereageerd op de uitschakeling van het Nederlands elftal in de achtste finale van het EK. De aanvaller zegt dat Oranje heeft gefaald en spreekt van een enorme teleurstelling.

"Het is moeilijk om deze enorme teleurstelling onder woorden te brengen en te accepteren", schrijft Memphis dinsdag op Instagram. De 27-jarige spits was na de 2-0-nederlaag zondag tegen Tsjechië niet beschikbaar voor de media vanwege een dopingcontrole.

Het EK was voor Memphis zijn tweede eindtoernooi, nadat hij op het WK 2014 twee keer had gescoord en brons had gepakt met Oranje. In de groepsfase van dit EK scoorde hij twee keer, maar in het duel met de Tsjechen in Boedapest was hij vrijwel onzichtbaar.

"Na twee gemiste toernooien konden we Nederland eindelijk weer vertegenwoordigen, maar we hebben ons doel niet gehaald. Het spijt me voor alle fans dat we op deze manier zijn uitgeschakeld en ik begrijp de teleurstelling."

Teleurstelling bij Memphis Depay. Teleurstelling bij Memphis Depay. Foto: Pro Shots

'We kunnen hiervan leren'

De 67-voudig international, die deze zomer Olympique Lyon verruilt voor FC Barcelona, benadrukt dat Oranje de komende jaren beter moet presteren.

"Iedereen steunde ons en dat gaf het team een geweldig gevoel. Er is nooit een moment om op te geven, hoewel we nu hebben gefaald. We kunnen hiervan leren en in de toekomst sterker terugkomen."

De eerstvolgende interland van Oranje is de WK-kwalificatiewedstrijd op 1 september in Oslo tegen Noorwegen. Na de 4-2-nederlaag in maart tegen Turkije kan Oranje zich weinig misstappen meer veroorloven, anders mist Nederland het WK, dat eind 2022 in Qatar plaatsvindt. Het Nederlands elftal moet eerste worden in de groep voor directe kwalificatie.