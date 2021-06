Bondscoach Joachim Löw beseft dat er dinsdagavond met Engeland-Duitsland een bijzondere EK-wedstrijd op het programma staat. De kraker op Wembley kan zijn laatste interland als bondscoach van de Duitsers zijn, maar daar wil hij niet aan denken.

"Er zal nog jaren over deze wedstrijd worden gesproken, dat is met alle confrontaties met Engeland in het verleden zo geweest", zei Löw in de aanloop naar de achtste finale. "Door deze wedstrijd staat iedereen onder hoogspanning, het is nu of nooit voor beide landen."

Bij een nederlaag is het de laatste wedstrijd van Löw als bondscoach, nadat hij in 2006 Jürgen Klinsmann opvolgde. Het wordt de 197e interland van de 61-jarige Duitser, die 'Die Mannschaft' in 2014 naar de wereldtitel en drie jaar later naar winst van de Confederations Cup leidde.

"Ik heb maar twee seconden gedacht aan het feit dat het mijn afscheid kan zijn", vertelde Löw. "En dat was omdat ik de vraag kreeg van een journalist. Ik denk er niet aan, er zijn zo veel andere gedachten die nu door mijn hoofd gaan. Dit zijn dé wedstrijden die het mooi maken om bondscoach te zijn."

Vreugde bij Duitsland na de cruciale 2-2 van Leon Goretzka tegen Hongarije. Vreugde bij Duitsland na de cruciale 2-2 van Leon Goretzka tegen Hongarije. Foto: Getty Images

'Er staat veel op het spel'

Zowel Duitsland Engeland kende geen overtuigende groepsfase. De Engelsen maakten in drie wedstrijden maar twee goals, terwijl de Duitsers in de afsluitende groepswedstrijd tegen Hongarije (2-2) ontsnapten aan uitschakeling.

"We hebben die wedstrijd tegen Hongarije heel goed geanalyseerd en kijken met vertrouwen vooruit naar de wedstrijd op Wembley", zei Löw. "Alle spelers zijn enorm gemotiveerd, er staat heel veel op het spel."

Engeland tegen Duitsland begint dinsdag om 18.00 uur op Wembley en staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie. De winnaar staat in de kwartfinales tegenover de winnaar van Zweden-Oekraïne. Dat duel begint dinsdag om 21.00 uur en wordt gespeeld op Hamden Park in Glasgow.