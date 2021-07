Vrijdagavond staan de eerste twee kwartfinales op het programma. Om 18.00 uur neemt Zwitserland het in Sint-Petersburg op tegen drievoudig Europees kampioen Spanje en om 21.00 uur is in München de kraker tussen België en Italië.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

18.00 uur, Gazprom Arena in Sint-Petersburg: Zwitserland-Spanje

Na de verrassende overwinning op Frankrijk is het EK al geslaagd voor Zwitserland, dat voor het eerst sinds het WK 1954 de laatste acht heeft bereikt op een groot toernooi. Voor de Spanjaarden is het ook al negen jaar geleden (EK 2012) dat ze in de kwartfinales stonden.

Weetje over de wedstrijd: De enige overwinning van Zwitserland op Spanje was een 1-0-zege in het eerste groepsduel van het WK in 2010. Ondanks de zege werden de Zwitsers in de groepsfase uitgeschakeld en ging Spanje na twee overwinningen wel door naar de knock-outfase. De rest is geschiedenis.

Speler om in de gaten te houden: Dit EK is ongeacht het resultaat van het duel met Spanje een onvergetelijk toernooi voor Yann Sommer. De Zwitserse doelman werd tijdens het EK voor de tweede keer vader en eiste in de achtste finales een hoofdrol op zich door in de penaltyreeks tegen Frankrijk een strafschop van Kylian Mbappé te stoppen.

Yann Sommer viert feest na het behalen van de kwartfinales Yann Sommer viert feest na het behalen van de kwartfinales Foto: Getty Images

21.00 uur, Allianz Arena in München: België-Italië

België is het enige land dat voor de vierde keer op rij in de kwartfinales staat van een groot toernooi, maar de vraag is of de Belgen dit jaar ook gaan doordenderen tot de eindstrijd. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez kent niet de gemakkelijkste route naar de finale en moet na Portugal nu Italië uit zien te schakelen.

Weetje over de wedstrijd: Gianluigi Donnarumma moet oppassen voor Romelu Lukaku. De Belgische spits stond in de derby van Milaan vier keer tegenover de Italiaanse doelman en Lukaku scoorde elk duel.

Speler om in de gaten te houden: Hij stond jarenlang in de schaduw van zijn twee jaar oudere broer Eden Hazard, maar dit jaar zijn de rollen omgedraaid. Tegen Portugal kroonde de 28-jarige Thorgan Hazard zich toch matchwinner met de belangrijkste goal tot dusver uit zijn carrière. De speler van Borussia Dortmund is onder bondscoach Martínez als linkermiddenvelder verzekerd van een basisplaats en speelt daar vaak kort achter zijn broer.